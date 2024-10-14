Самая древняя из найденных: археологи раскопали сооружение IV века (фото)

В Армении археологи обнаружили христианскую церковь IV века, которая является самой древней из найденных на территории страны. Исследования указывают на то, что сооружение украсили мрамором, импортированным из Средиземноморского региона.

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Археологи обнаружили остатки ранее неизвестной раннехристианской церкви в древнем городе Артаксаты, расположенном вблизи современного Арташата, Армения. Эта находка открывает новые возможности для изучения распространения раннего христианства в Армении, пишет Arkeonews.

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По данным Университета Мюнстера, находка состоит из восьмиугольного сооружения с крестообразными расширениями. Над раскопками работала совместная команда археологов из Национальной академии наук Армении и Университета Мюнстера, которые использовали геофизические методы для изучения частей церкви. Команда исследует древнюю митрополию Артаксата с 2018 года, сосредотачиваясь на ее историческом значении в эллинистический период.

Археологи обнаружили остатки ранее неизвестной раннехристианской церкви Фото: Armenian-German Artaxata Project

Профессор Ахим Лихтенбергер из Университета Мюнстера описал церковь как древнейшее археологически задокументированное христианское сооружение в Армении, датируемое IV веком н. э. Он отметил ее важность как "сенсационного свидетельства раннего христианства в Армении".

Исследователи также отметили архитектурную уникальность восьмиугольного дизайна, который ранее не встречался в Армении, но был распространен в Восточном Средиземноморье в течение IV века нашей эры.

Внутри церкви специалисты нашли остатки деревянных платформ, радиоуглеродный анализ которых датируется серединой IV века нашей эры. Восьмиугольное здание, диаметром около 30 метров, имеет простой пол с терракотовой плиткой.

Фрагменты мрамора свидетельствуют о том, что церковь была украшена материалами, импортированными из Средиземноморского региона. Раскопки, начатые в сентябре, имеют целью выяснить больше деталей о церкви, в частности о ее посвящении.

Это место имеет историческое значение, поскольку местные предания гласят, что в 301 году н. э. в Артаксате Григорий Просветитель обратил царя Тиридата III в христианство, основав Армению как первое христианское государство в мире.

Это историческое наследие также почитается в монастыре Хор Вирап, который находится неподалеку. Артаксата, когда-то столица Армянского царства, играла центральную роль в политическом и культурном развитии региона в течение почти шести веков в эллинистический период.

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Проект раскопок финансируют Немецкий исследовательский фонд (DFG) и Национальная академия наук Армении, а в будущем запланировано продолжить исследования древнего поселения.

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