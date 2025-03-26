Військові ЗСУ повернули з Курської області крісло митрополита Шептицького: його вкрав єпископ РПЦ (фото)

Крісло митрополита Української греко-католицької церкви доставили з Курської області до Львова. Предмет побуту незаконно вивіз до Росії єпископ РПЦ Никодим Руснак наприкінці 80-х років.

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Військові ЗСУ повернули вкрадене крісло митрополита Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Андрея Шептицького. Його доставили з Курської області до Львова, повідомили в єпархії.

Крісло передали в митрополичі палати УГКЦ, предмет побуту незаконно вивіз до Росії наприкінці 80-х років єпископ РПЦ Никодим Руснак.

Крісло митрополита Шептицького привезли в Собор Святого Юра

Старший пастор Християнської Євангельської церкви у Львові Валерій Марченко привіз артефакт до Собору Святого Юра і розповів, як це вдалося зробити. Священнослужителю зателефонував сержант зі Львова і сказав, що бійці знайшли крісло під час звільнення частини території.

Один із реставраторів їм сказав, що вигнаний зі Львова митрополит Никодим Руснак, який перебуває в Харкові, вивіз це крісло. Потім він помер, а крісло опинилося у реставратора. Йому пропонували за нього 5 тисяч євро, але він його не продав.

"А коли прийшли українські військові, то він сказав їм, що хоче повернути це крісло", — повідомив пастор у спілкуванні з "Радіо Свобода".

Наразі крісло потребує реставрації, після цього предмет передадуть Музею Митрополита Андрея Шептицького у Львові.

Андрей Шептицький народився 1865 року, він був митрополитом Української греко-католицької церкви. Очолював церкву в першій половині ХХ століття, активно підтримував розвиток освіти, культури та медицини.

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