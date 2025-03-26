Военные ВСУ вернули из Курской области кресло митрополита Шептицкого: его украл епископ РПЦ (фото)

Кресло митрополита Украинской грекокатолической церкви доставили из Курской области во Львов. Предмет быта незаконно вывез в Россию епископ РПЦ Никодим Руснак в конце 80-х годов.

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Военные ВСУ вернули украденное кресло митрополита Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Андрея Шептицкого. Его доставили из Курской области во Львов, сообщили в епархии.

Кресло передали в митрополичьи палаты УГКЦ, предмет быта незаконно вывез в Россию в конце 80-х годов епископ РПЦ Никодим Руснак.

Кресло митрополита Шептицкого привезли в Собор Святого Юра

Старший пастор Христианской Евангельской церкви во Львове Валерий Марченко привез артефакт в Собор Святого Юра и рассказал, как это удалось сделать. Священнослужителю позвонил сержант из Львова и сказал, что бойцы нашли кресло во время освобождения части территории.

Один из реставраторов им сказал, что изгнанный из Львова и находящийся в Харькове митрополит Никодим Руснак вывез это кресло. Затем он умер, а кресло оказалось у реставратора. Ему предлагали за него 5 тысяч евро, но он его не продал.

"А когда пришли украинские военные, то он сказал им, что хочет вернуть это кресло", – сообщил пастор в общении с "Радіо Свобода".

Сейчас кресло требует реставрации, после этого предмет передадут Музею Митрополита Андрея Шептицкого во Львове.

Андрей Шептицкий родился в 1865 году, он был митрополитом Украинской грекокатолической церкви. Возглавлял церковь в первой половине ХХ века, активно поддерживал развитие образования, культуры и медицины.

Напомним, в Киеве 8 марта на одном из храмов Киево-Печерской лавры частично обрушился крест. В январе 2022 года с купола Софиевского собора упал трехметровый золотой крест, а через месяц началась большая война с РФ.

Священник ПЦУ Ярослав Ясенец в январе призывал военкомов молиться Иоанну Воину. По его мнению, святой поможет ТЦК ловить уклонистов.