Поможет ловить уклонистов: священник ПЦУ призвал работников ТЦК молиться Иоанну Воину (видео)

Священник Ярослав Ясенец считает, что уклонисты ведут себя неправильно и к ним надо применять средства принуждения. В то же время он говорит, что не надо выполнять приказы от властей, противоречащие Божьим заповедям.

Related video

Священник ПЦУ Ярослав Ясенец призвал сотрудников ТЦК молиться Иоанну Воину, чтобы он помог им ловить уклонистов. Свое видеообращение он опубликовал в YouTube.

Святой Иоанн является покровителем воинов, утверждает Ясенец

По его словам, Святой Иоанн является покровителем воинов и ему часто молились, чтобы нашлись пропавшие без вести, рабы и слуги-беглецы.

"Сейчас рабство отменили, слуг у нас практически нет… Я предлагаю всем работникам ТЦК молиться и просить Святого Иоанна Воина о том, чтобы он помогал искать и отлавливать уклонистов", — сказал он.

Во время большой войны, по его мнению, уклонисты ведут себя неправильно и к ним нужно применять средства принуждения. В этом же видео он говорит, что приказы, которые поступают от властей против Божьих заповедей, никогда не надо выполнять.

"Кто бы ни отдавал их вам: сельская, военная, государственная администрации. Безбожные приказы выполнять нельзя", — заметил священник.

Напомним, народный депутат Украины Александр Федиенко рассказывал о мобилизации сотрудниками ТЦК официально забронированного работника критически важного предприятия в Николаеве. Теперь его уже нельзя демобилизовать и вернуть на работу.

Юристы ранее говорили, что отсрочку от мобилизации в Украине не нужно обновлять каждые три месяца. Если ТЦК установил ее на 1 год, то отменить решение нельзя.