Допоможе ловити ухилянтів: священик ПЦУ закликав працівників ТЦК молитися Іоанну Воїну (відео)

Священик Ярослав Ясенець вважає, що ухилянти поводяться неправильно і до них треба застосовувати засоби примусу. Водночас він каже, що не треба виконувати накази від влади, які суперечать Божим заповідям.

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Священик ПЦУ Ярослав Ясенець закликав співробітників ТЦК молитися Іоанну Воїну, щоб він допоміг їм ловити ухилянтів. Своє відеозвернення він опублікував у YouTube.

Святий Іоанн є покровителем воїнів, стверджує Ясенець

За його словами, Святий Іоанн є покровителем воїнів і йому часто молилися, щоб знайшлися зниклі безвісти, раби і слуги-втікачі.

"Зараз рабство скасували, слуг у нас практично немає… Я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити Святого Іоанна Воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів", — сказав він.

Під час великої війни, на його думку, ухилянти поводять себе неправильно і до них потрібно застосовувати засоби примусу. У цьому ж відео він каже, що накази, які надходять від влади проти Божих заповідей, ніколи не треба виконувати.

"Хто б не віддавав їх вам: сільська, військова, державна адміністрації. Безбожні накази виконувати не можна", — зауважив священик.

Нагадаємо, народний депутат України Олександр Федієнко розповідав про мобілізацію співробітниками ТЦК офіційно заброньованого працівника критично важливого підприємства в Миколаєві. Тепер його вже не можна демобілізувати і повернути на роботу.

Юристи раніше говорили, що відстрочку від мобілізації в Україні не потрібно оновлювати кожні три місяці. Якщо ТЦК встановив її на 1 рік, то скасувати рішення не можна.