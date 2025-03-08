На церкви XVII века: в Киево-Печерской лавре рухнул крест (фото)
Спасатели ГСЧС снимали поврежденный крест с купола храма с помощью автоколенчатого подъемника.
В столице 8 марта на одном из храмов Киево-Печерской лавры частично рухнул крест. Его демонтировали с помощью подъемника, сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.
В пресс-службе рассказали, что около 13:05 спасатели получили сообщение с просьбой о помощи и выехали в переулок Лаврского в Печерском районе Киева.
На месте сотрудники Службы спасения увидели, что на куполе одной из церквей Киево-Печерской лавры частично завалился крест.
Для того чтобы безопасно снять его с крыши, спасателям пришлось привлечь автоколенчатый подъемник. С его помощью они поднялись к куполу, осторожно срезали провод и спустили крест вниз.
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