На церкви XVII века: в Киево-Печерской лавре рухнул крест (фото)

Спасатели ГСЧС снимали поврежденный крест с купола храма с помощью автоколенчатого подъемника.

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В столице 8 марта на одном из храмов Киево-Печерской лавры частично рухнул крест. Его демонтировали с помощью подъемника, сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

В пресс-службе рассказали, что около 13:05 спасатели получили сообщение с просьбой о помощи и выехали в переулок Лаврского в Печерском районе Киева.

На месте сотрудники Службы спасения увидели, что на куполе одной из церквей Киево-Печерской лавры частично завалился крест.

Для того чтобы безопасно снять его с крыши, спасателям пришлось привлечь автоколенчатый подъемник. С его помощью они поднялись к куполу, осторожно срезали провод и спустили крест вниз.

Спасатели сняли крест с купола храма с помощью подъемника Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві Крест с купола одного из храмов Киево-Печерской лавры Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

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