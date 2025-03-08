На церкві XVII століття: у Києво-Печерській лаврі завалився хрест (фото)
Рятувальники ДСНС знімали пошкоджений хрест з купола храму за допомогою автоколінчастого підіймача.
У столиці 8 березня на одному з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. Його демонтували за допомогою підіймача, повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві.
В пресслужбі розповіли, що близько 13:05 рятувальники отримали повідомлення з проханням про допомогу та виїхали до провулка Лаврського в Печерському районі.
На місці співробітники Служби порятунку побачили, що на куполі однієї з церков Києво-Печерської лаври частково завалився хрест.
Для того, щоб безпечно зняти хрест з даху, рятувальникам довелося залучити автоколінчастий підіймач. З його допомогою вони піднялися до купола, обережно зрізали дріт та спустили його додолу.
Читати також
Крим атакували українські дрони: під ударом був Севастополь та військові аеродроми (відео)
ЗС РФ атакували Україну "Калібрами" та балістикою: під атакою були енергетичні об'єкти, що відомо
ЗС РФ обстріляли Україну крилатими ракетами та балістикою: у низці областей пролунали вибухи, що відомо
Перший в історії: щось дивне сталося з приватним зондом для видобутку платини на астероїді
"РБК-Україна" повідомляє, що на світлинах можна впізнати церкву Всіх Святих над Економічною брамою. Вона була побудована у 1696-1698 роках.
Нагадаємо, 8 березня ЗМІ писали, що у Фінляндії ШІ вперше влаштував церковну службу. Він продемонстрував діалог між Ісусом і Сатаною, розіграв історію боротьби добра зі злом, створив звукові та візуальні ефекти.
25 лютого голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував часткове відкриття Південного мосту в столиці для руху цивліьних автомобілів.
Читати також
Крим атакували українські дрони: під ударом був Севастополь та військові аеродроми (відео)
ЗС РФ атакували Україну "Калібрами" та балістикою: під атакою були енергетичні об'єкти, що відомо
ЗС РФ обстріляли Україну крилатими ракетами та балістикою: у низці областей пролунали вибухи, що відомо
Комбінований обстріл України: що відомо про наслідки у містах (фото)