На церкві XVII століття: у Києво-Печерській лаврі завалився хрест (фото)

Рятувальники ДСНС знімали пошкоджений хрест з купола храму за допомогою автоколінчастого підіймача.

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У столиці 8 березня на одному з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. Його демонтували за допомогою підіймача, повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві.

В пресслужбі розповіли, що близько 13:05 рятувальники отримали повідомлення з проханням про допомогу та виїхали до провулка Лаврського в Печерському районі.

На місці співробітники Служби порятунку побачили, що на куполі однієї з церков Києво-Печерської лаври частково завалився хрест.

Для того, щоб безпечно зняти хрест з даху, рятувальникам довелося залучити автоколінчастий підіймач. З його допомогою вони піднялися до купола, обережно зрізали дріт та спустили його додолу.

Рятувальники зняли хрест з куполу храму за допомогою підйомника Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві Хрест з куполу одного з храмів Києво-Печерської лаври Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

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