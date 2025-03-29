В США священики виявили "кров Христа" на хлібі, однак аналіз показав звичайних бактерій (відео)

В американському місті Морріс, штат Індіана, місцеві клірики виявили червоні цятки на ритуальному хлібі, що могли бути "кров'ю Христа". Однак лабораторний аналіз підтвердив, що до цього явища причетні одна з видів бактерій.

Related video

Про це повідомляє видання Associated Press.

Журналісти пишуть, що лабораторний аналіз не виявив нічого дивовижного щодо червоних плям, знайдених на ритуальному хлібі для причастя. В архієпархії Індіанаполіса заявили, що знахідка в католицькій церкві Святого Антонія Падуанського в Моррісі була досить незвичайною, однак її віддали на перевірку. Згодом єпархія повідомила, що біохімічний аналіз виявив лише "грибок і три різні види бактерій, які зазвичай зустрічаються на руках людини".

Журналісти підкреслюють, що в католиків, де проводять свою службу місцеві прихожани, хліб і вино символізують тіло і кров Ісуса Христа, яку освячує священик під час меси. Просфор або хліб для служби з червоними плямами випав з набору для меси в церкві Святого Антонія.

"Протягом історії Католицької Церкви були добре задокументовані чудеса та явища, і кожне з них було ретельно та уважно розглянуто", — заявили в архієпархії.

Перед аналізом деякі члени церкви Св. Антонія очікували результатів аналізів і думали, що може означати відкриття.

"У нас таке маленьке містечко. Ви можете проїхати і не побачите його. Це означає світ, це означає, і я думаю, що в нашій церкві тут є щось особливе", — сказала для місцевих медіа прихожанка церкви Шеррі Стресселл.

Раніше повідомлялося, як віруюча зірка OnlyFans заробила $43 млн і будує бізнес-імперію. Софі Рейн запевняє, що досі в неї не було ні з ким інтимних стосунків, а акаунт на OnlyFans не означає, що вона не може бути незайманою. Дівчина зізналася, що досі відвідує онлайн-служби в місцевій церкві та не робить нічого богопротивного.

Згодом стало відомо, що заборонена книга в Біблії може змінити "істину". Учені вважають, що священний текст, написаний понад 2100 років тому, розкриває правду про те, що насправді сталося під час Великого потопу.