В США священники обнаружили "кровь Христа" на хлебе, однако анализ показал обычных бактерий (видео)

В американском городе Моррис, штат Индиана, местные клирики обнаружили красные пятнышки на ритуальном хлебе, которые могли быть "кровью Христа". Однако лабораторный анализ подтвердил, что к этому явлению причастны один из видов бактерий.

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Об этом сообщает издание Associated Press.

Журналисты пишут, что лабораторный анализ не выявил ничего удивительного относительно красных пятен, найденных на ритуальном хлебе для причастия. В архиепархии Индианаполиса заявили, что находка в католической церкви Святого Антония Падуанского в Моррисе была довольно необычной, однако ее отдали на проверку. Впоследствии епархия сообщила, что биохимический анализ выявил лишь "грибок и три различных вида бактерий, которые обычно встречаются на руках человека".

Журналисты подчеркивают, что у католиков, где проводят свою службу местные прихожане, хлеб и вино символизируют тело и кровь Иисуса Христа, которую освящает священник во время мессы. Просфор или хлеб для службы с красными пятнами выпал из набора для мессы в церкви Святого Антония.

"На протяжении истории Католической Церкви были хорошо задокументированы чудеса и явления, и каждое из них было тщательно и внимательно рассмотрено", — заявили в архиепархии.

Перед анализом некоторые члены церкви Св. Антония ожидали результатов анализов и думали, что может означать открытие.

"У нас такой маленький городок. Вы можете проехать и не увидите его. Это означает мир, это означает, и я думаю, что в нашей церкви здесь есть что-то особенное", — сказала для местных медиа прихожанка церкви Шерри Стресселл.

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