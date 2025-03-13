Книга, запрещенная в Библии, может изменить то, что христиане считают "истиной": о чем идет речь

Ученые считают, что священный текст, написанный более 2100 лет назад, раскрывает правду о том, что на самом деле произошло во время Великого потопа.

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Книга, запрещенная в Библии и написанная более 2100 лет назад, также известна как Книга Юбилеев. Впервые текст был обнаружен около 1950-х годов, однако с тех пор о нем забыли, пока недавно он вновь не всплыл в социальных сетях, где Ник Ди Фабио рассказал, как "в течение многих поколений церковные власти держали его в тайне от верующих", пишет Daily Mail.

В Книге бытия говорится, что потоп произошел из-за того, что человечество стало злым, в то время как в Книге Юбилеев говорится, что Великий потоп на самом деле произошел из-за "наблюдателей", или падших ангелов, которые взяли человеческих жен и обзавелись огромным потомством, пожирающим все вокруг.

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Исследователи отмечают, что в Книге Юбилеев описывается насилие и развращение, которые принесли падшие ангелы и их потомки, в том числе речь идет о каннибализме и грехе. В результате все это привело к распространению зла на Земле, а "Господь истребил все с лица земли за злые дела их и за кровь".

Отметим, что Книга Юбилеев была обнаружена в пещерах вдоль северо-западного берега Мертвого моря, примерно в 24 километрах к востоку от Иерусалима. Несмотря на то, что главы этого текста пересказывают книги Бытия и Исхода, еврейские и христианские общины вовсе не считали текст каноническим из-за сверхъестественных элементов и отсутствия духовного содержания, а также апостольского авторства.

По словам самого Ди Фабио, этот текст претендует на то, чтобы быть божественным откровением, данным непосредственно Моисею на горе Синай. Однако в отличие от Книги Бытия, она вовсе не была написана самим Моисеем. Предполагается, что слова были "записаны ангелами", пока Моисей слушал. Более того, предполагается, что "прямое небесное авторство угрожало авторитету религиозных лидеров".

Недавно на сайте X были опубликованы подробности о Книге Юбилеев, в которых говорилось, что этот текст не был включен в традиционную Библию Фото: Twitter

Повествование Книги Юбилеев начинается через год после того, как Моисей вывел израильтян из Египта, а Бог повелел ему подняться на гору, чтобы получить 10 заповедей, являющихся частью традиционной Книги Исхода. Но в Юбилеях подробно описывается, как Моисею также была дана "ранняя и последующая история разделения всех дней закона и свидетельства".

В первой главе также описывается, как Бог повелел ангелу присутствия записать полную историю творения для Моисея. В отличие от Книги Бытия, в Юбилеях говорится, что Ева была приведена в Эдемский сад на восьмой день, однако точная временная шкала ее создания не указывается.

Сверхъестественные темы проникают в историю в пятой главе, когда люди начали размножаться, включая множество дочерей, которыми были пленены ангелы. В тексте говорится о том, что люди и ангелы создали потомство — исполинов. В результате Земля погрузилась в беззаконие, а всякая плоть "извратила свой путь".

В тексте также говорится, что Бог планировал уничтожить Землю, пока не увидел Ноя, который построил ковчег "в новолуние первого месяца". Затем открылись семь небесных врат, поднявшись на "15 локтей" выше самых высоких гор, и воды "господствовали в течение пяти месяцев — 150 дней".

В книге значится, что потом должен был уничтожить всю жизнь на планете, а ангелы были превращены в "демонов", которые сбили с пути сыновей Ноя. Далее Бог заключил в тюрьму 90% "злых духов", в то время как остальные должны были остаться на Земле под контролем Дьявола, чтобы испытывать людей.

Отметим, что многие из древних текстов не были приняты иудейской и христианской верой, подобно Книге Юбилеев.

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