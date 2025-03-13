Книга, заборонена в Біблії, може змінити те, що християни вважають "істиною": про що йдеться

Учені вважають, що священний текст, написаний понад 2100 років тому, розкриває правду про те, що насправді сталося під час Великого потопу.

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Книга, заборонена в Біблії й написана понад 2100 років тому, також відома як Книга Ювілеїв. Уперше текст було виявлено близько 1950-х років, проте відтоді про нього забули, аж поки нещодавно він знову не сплив у соціальних мережах, де Нік Ді Фабіо розповів, як "протягом багатьох поколінь церковна влада тримала його в таємниці від вірян", пише Daily Mail.

У Книзі буття йдеться про те, що потоп стався через те, що людство стало злим, тоді як у Книзі Ювілеїв йдеться про те, що Великий потоп насправді стався через "спостерігачів", або занепалих янголів, які взяли людських дружин і завели величезне потомство, яке пожирало все навколо.

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Дослідники зазначають, що в Книзі Ювілеїв описується насильство і розбещення, які принесли занепалі ангели та їхні нащадки, зокрема йдеться про канібалізм і гріх. У результаті все це призвело до поширення зла на Землі, а "Господь винищив усе з лиця землі за злі справи їхні та за кров".

Зазначимо, що Книгу Ювілеїв було виявлено в печерах уздовж північно-західного берега Мертвого моря, приблизно за 24 кілометри на схід від Єрусалима. Попри те, що глави цього тексту переказують книги Буття і Виходу, єврейські та християнські громади зовсім не вважали текст канонічним через надприродні елементи й відсутність духовного змісту, а також апостольського авторства.

За словами самого Ді Фабіо, цей текст претендує на те, щоб бути божественним одкровенням, яке було дано безпосередньо Мойсею на горі Синай. Однак на відміну від Книги Буття, вона зовсім не була написана самим Мойсеєм. Передбачається, що слова були "записані ангелами", поки Мойсей слухав. Ба більше, передбачається, що "пряме небесне авторство загрожувало авторитету релігійних лідерів".

Нещодавно на сайті X було опубліковано подробиці про Книгу Ювілеїв, у яких ішлося про те, що цей текст не було включено до традиційної Біблії Фото: Twitter

Розповідь Книги Ювілеїв починається через рік після того, як Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту, а Бог наказав йому піднятися на гору, щоб отримати 10 заповідей, які є частиною традиційної Книги Виходу. Але в Ювілеях докладно описується, як Мойсею також була дана "рання і подальша історія поділу всіх днів закону і свідоцтва".

У першому розділі також описується, як Бог наказав ангелу присутності записати повну історію творіння для Мойсея. На відміну від Книги Буття, в Ювілеях йдеться про те, що Єва була приведена в Едемський сад на восьмий день, проте точна часова шкала її створення не вказується.

Надприродні теми проникають в історію в п'ятому розділі, коли люди почали розмножуватися, включно з безліччю дочок, якими були полонені ангели. У тексті йдеться про те, що люди й ангели створили потомство — велетнів. У результаті Земля занурилася в беззаконня, а всяка плоть "спотворила свій шлях".

У тексті також ідеться про те, що Бог планував знищити Землю, поки не побачив Ноя, який побудував ковчег "у молодик першого місяця". Потім відкрилися сім небесних воріт, піднявшись на "15 ліктів" вище найвищих гір, і води "панували протягом п'яти місяців — 150 днів".

У книзі значиться, що потім мав знищити все життя на планеті, а ангели були перетворені на "демонів", які збили зі шляху синів Ноя. Далі Бог ув'язнив 90% "злих духів", тоді як решта мали залишитися на Землі під контролем Диявола, щоб випробовувати людей.

Зазначимо, що багато стародавніх текстів не були прийняті юдейською та християнською вірою, подібно до Книги Ювілеїв.

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