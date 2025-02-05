СБУ ліквідувала особу, яка стоїть за вбивствами українців у 2014 році, — Зеленський

Українські спецслужби знищили особу, яка керувала вбивствами співгромадян під час Революції Гідності. Утім, президент Зеленський не озвучив прізвища ліквідованого злочинця.

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Службі безпеки України вдалося ліквідувати особу, яка керувала "тітушками" та причетна до вбивств українців під час Революції Гідності. Про це президент Володимир Зеленський розповів британському журналісту Пірсу Моргану.

У відповідь на запитання щодо можливої причетності українських спецслужб до знищення у Москві Армена Саркісяна, Володимир Зеленський зазначив, що не володіє інформацією щодо прізвища ліквідованої особи.

"Я не можу говорити про жодні вбивства. Я знаю, що СБУ ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на Сході нашої держави під час Революції Гідності. Я не знаю, чи це саме та людина, не знаю його прізвища, тому мені важко сказати, чи йдеться саме про цей випадок", — заявив президент.

Хто такий Армен Саркісян

Фото: ТАСС

Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, входив до кола довірених осіб Віктора Януковича, та офіційно був помічником народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Саркісян вважався одним із ключових організаторів злочинних угруповань "тітушок", які викрадали та вбивали учасників Революції Гідності у 2014 році.

У грудні 2024 року СБУ повідомила Саркісяну про підозру у створенні незаконних збройних формувань та пособництві державі-агресору. За даними контррозвідки, батальйон "Арбат", сформований за вказівкою російської ФСБ переважно з рецидивістів, воював проти України на торецькому напрямку, а згодом був перекинутий до Курської області.

Вранці 3 лютого в житловому комплексі "Алые паруса", де Армен Саркісян орендував квартиру, стався вибух. У цей момент бізнесмен виходив з ліфта з колишнім охоронцем Януковича Сергієм Шкрябатовським та колишнім офіцером кримського спецназу Олегом Касперовичем, який перейшов у 2014 році на бік Росії та працював у Саркісяна охоронцем. Саркісян помер у реанімації.

Нагадаємо, одна з версій слідства свідчить, що вибух у московському ЖК "Алые паруса" влаштував "раніше судимий громадянин Вірменії".

Фокус писав, що до Армена Саркісяна були претензії з боку Вірменії. На історичній батьківщині кримінального авторитета звинувачували у вербуванні громадян республіки для участі в державному перевороті, підготовленому Росією.