Вибух у Москві: Армена Саркісяна ліквідував смертник, який проніс бомбу на собі, — росЗМІ

Одна з версій слідства свідчить, що вибух у московському ЖК "Алые паруса" влаштував "раніше судимий громадянин Вірменії".

Related video

Колаборанта і засновника батальйону "АрБат" Армена Саркісяна міг ліквідувати "терорист-смертник". Про це практично одночасно повідомили багато росЗМІ, включно з "РИА Новости", "Интерфакс", РЕН ТВ, RT і ТАСС із посиланням на джерела в правоохоронних органах РФ. Зазначається, що раніше судимий громадянин Вірменії привів у дію бомбу під час появи в холі ЖК "Алые паруса" Армена Саркісяна.

Вибух у Москві

Таким чином кількість загиблих під час вибуху зросла до двох, постраждалих — п'ятеро.

"Підрив у житловому будинку в "Алых парусах", згідно з пріоритетною версією, здійснив смертник. За попередніми даними, він привів у дію вибуховий пристрій, який приніс із собою. Перевіряється версія, що він є уродженцем Вірменії", — повідомляють росЗМІ.

РосЗМІ "Известия" повідомляє, що зараз розглядаються дві версії вбивства Армена Саркісяна: "український слід" і боротьба за ринок тютюнової продукції. ТАСС пише, що розглядають кілька версій, включно з особистою помстою.

Вибух у Москві: що відомо

Вибух у під'їзді столичного елітного житлового комплексу стався вчора вранці, 3 лютого. Спочатку повідомлялося, що разом із Саркісяном загинув його охоронець.

Фото: КоммерсантЪ Фото: КоммерсантЪ Фото: КоммерсантЪ

Ще четверо людей дістали поранення, зокрема другий охоронець Саркісяна, Олег Каспірович: він дістав важку контузію і множинні осколкові поранення голови та шиї. Надзвичайну подію поки розслідують як "масове вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом", але не виключено перекваліфікацію на теракт.

Хто такий Армен Саркісян

Армен Нагапетович Саркісян народився 1978 року у Вірменії, але виріс і більшу частину життя жив в українській Горлівці, у нього було українське громадянство. СБУ підозрювала Саркісяна в організації вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, скоєного "тітушками" в Києві 2014 року під час Революції Гідності.

2021 року ГУР Міноборони України називало Саркісяна новим "смотрящим" за в'язницями в Росії — він мав створити нову ПВК з ув'язнених.

У 2022 році Саркісян заснував у Горлівці вірменський батальйон, скорочено "Арбат", і займався підготовкою його бійців. Керує "Арбатом" колишній бойовик ПВК "Вагнер" Айк Гаспарян. У 2023 році батальйон перейшов у підпорядкування Міноборони РФ.

Армен Саркісян Фото: ТАСС

Крім того, Саркісян очолював Федерацію боксу так званої "ДНР" і був "почесним громадянином" окупованої Горлівки.

14 лютого 2024 року ім'я Армена Саркісяна потрапило в російські ЗМІ у зв'язку з перестрілкою на вулиці Плющиха в московському районі Хамовники. Між двома охоронцями Саркісяна і бійцем ММА Расулом Очаєвим стався конфлікт через ДТП. Машина Очаєва зіткнулася з автомобілем, у якому перебувала Емілія Саркісян, дочка Армена. На місце ДТП приїхав її батько з озброєною охороною, через що скандал переріс у стрілянину: було поранено троє людей.

Нагадаємо, Фокус писав про Армена Саркісяна і про те, що до нього були претензії і з боку Вірменії. На історичній батьківщині кримінального авторитета звинувачували у вербуванні громадян республіки для участі в державному перевороті, підготовленому Росією.