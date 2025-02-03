Работал при Януковиче и основал "Арбат": кто такой Армен Саркисян, которого взорвали в Москве

Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, получил тяжелые ранения и умер в больнице, сообщают российские СМИ.

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В элитном ЖК "Алые паруса" в Москве произошел взрыв. Предварительно, это было покушение на криминального авторитета из Горловки и создателя ЧВК батальон "Арбат" Армена Саркисяна. Фокус выяснил все, что известно о Саркисяне.

Взрыв в Москве

Источники российского ТАСС в оперативных службах сообщили, что Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме и ему ампутировали ногу. Сообщалось, что погиб его охранник. Сначала появилась информация, что якобы погиб именно Саркисян. Также росСМИ сообщают, что взрывное устройство было якобы заложено под диван в холле ЖК и это сделала девушка, которую сейчас разыскивают. По предварительным данным, в холле здания утром в понедельник сработало радиоуправляемое взрывное устройство.

"Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения", — сказал инсайдер.

Жители ЖК журналистам рассказали, что Армен Саркисян всегда ходил в сопровождении охраны, а холл дома постоянно проверяли.

Через несколько часов после взрыва росСМИ Mash сообщили, что Саркисян умер в больнице. Предварительной причиной смерти назвали "проникающее ранение осколком в районе сердца".

Кто такой Армен Саркисян

Саркисян возглавлял "Федерацию бокса ДНР (оккупированной части Донецкой области — ред.)" и является основателем батальона "АрБат" (Армянского батальона — ред.) в 2022 году.

Его основу составляют рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

"Арбат" стал частью международной бригады "Пятнашка" и с 2023 года официально входит в состав Минобороны РФ. Боевики батальона участвуют в военных действиях в Курской области, до этого находились на Торецком направлении. Кроме того, к Саркисяну были претензии и со стороны Армении, где его обвиняли в вербовке граждан республики для участия в государственном перевороте, подготовленном Россией.

Армен Саркисян "Горловский" (посередине) на "благословении" армянского батальона "АрБат" в Москве Фото: РИА Новости

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ноябре 2022-го года сообщало, что Саркисяна назначили новым "смотрящим" за тюрьмами по всей РФ и временно оккупированных территориях Украины. По сообщению ГУР, Саркисян находился в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане.

"Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Они также активно участвовали в событиях "русской весны" — в частности, пророссийских митингах, захвате Горловского МВД.

"С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины", — говорится в заявлении ГУР.

Также Армен Саркисян во времена Виктора Януковича был главой силового крыла Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского — ред.) и был причастен к подвозу "титушек" в Киев во времена Революции Достоинства.

Сейчас ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, или предоставление таким формированиям помощи в ведении боевых действий против ВСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, Фокус писал о взрыве в Москве и о количестве пострадавших.