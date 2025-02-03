Працював за Януковича і заснував "Арбат": хто такий Армен Саркісян, якого підірвали в Москві

Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, дістав важкі поранення і помер у лікарні, повідомляють російські ЗМІ.

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В елітному ЖК "Алые паруса" в Москві стався вибух. Попередньо, це був замах на кримінального авторитета з Горлівки і творця ПВК батальйон "Арбат" Армена Саркісяна. Фокус з'ясував усе, що відомо про Саркісяна.

Вибух у Москві

Джерела російського ТАСС в оперативних службах повідомили, що Саркісяна госпіталізували у важкому стані, він був у комі і йому ампутували ногу. Повідомляли, що загинув його охоронець. Спочатку з'явилася інформація, що нібито загинув саме Саркісян. Також росЗМІ повідомляють, що вибуховий пристрій було нібито закладено під диван у холі ЖК і це зробила дівчина, яку зараз розшукують. За попередніми даними, у холі будівлі вранці в понеділок спрацював радіокерований вибуховий пристрій.

"Очевидно, що вибух був заздалегідь підготовлений, зараз правоохоронні органи вивчають записи з камер відеоспостереження", — сказав інсайдер.

Мешканці ЖК журналістам розповіли, що Армен Саркісян завжди ходив у супроводі охорони, а хол будинку постійно перевіряли.

Через кілька годин після вибуху росЗМІ Mash повідомили, що Саркісян помер у лікарні. Попередньою причиною смерті назвали "проникаюче поранення осколком у районі серця".

Хто такий Армен Саркісян

Саркісян очолював "Федерацію боксу ДНР (окупованої частини Донецької області — ред.)" і є засновником батальйону "АрБат" (Вірменського батальйону — ред.) у 2022 році.

Його основу складають рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

"Арбат" став частиною міжнародної бригади "Пятнашка" і з 2023 року офіційно входить до складу Міноборони РФ. Бойовики батальйону беруть участь у військових діях у Курській області, до цього перебували на Торецькому напрямку. Крім того, до Саркісяна були претензії і з боку Вірменії, де його звинувачували у вербуванні громадян республіки для участі в державному перевороті, підготовленому Росією.

Армен Саркісян "Горлівський" (посередині) на "благословенні" вірменського батальйону "АрБат" у Москві Фото: РИА Новости

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в листопаді 2022-го року повідомляло, що Саркісяна призначили новим "смотрящим" за в'язницями в усій РФ і на тимчасово окупованих територіях України. За повідомленням ГУР, Саркісян перебував в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані.

"Тітушки" Саркісяна, за даними ЗМІ, причетні до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, а також вбивства горлівського опозиційного депутата Володимира Рибака. Вони також брали активну участь у подіях "русской весны" — зокрема, проросійських мітингах, захопленні Горлівського МВС.

"З 24 лютого займається мародерством і "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України", — ідеться в заяві ГУР.

Також Армен Саркісян за часів Віктора Януковича був очільником силового крила Юрія Іванющенка (Юри Єнакієвського — ред.) і був причетний до підвезення "тітушок" до Києва за часів Революції Гідності.

Наразі йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях або надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ч. 3 ст. 28 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).

Нагадаємо, Фокус писав про вибух у Москві та про кількість постраждалих.