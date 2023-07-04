Нова ПВК Кремля: організатор "тітушок" Саркісян-Горловський створив батальйон у Москві, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, новостворений у Москві батальйон "Арбат" планують відправити в Україну. До його складу увійдуть вихідці з Арцаха (Нагірного Карабаху).

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Відомого кримінального авторитета з Горлівки Армена Саркісяна помітили на "церемонії благословення" вірменського батальйону "Арбат" у Москві. Цей батальйон у складі армії РФ планують відправити воювати в Україну. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Церемонія" відбувалася у Вірменській апостольській церкві в Москві. Журналісти припускають, що до згаданого батальйону увійдуть уродженці Арцаха (Нагірного Карабаху), які виїхали після того, як азербайджанські війська зайняли цю територію.

Чим відомий Армен Саркісян?

Армен Саркісян із позивним Горлівський відомий тим, що організовував групи так званих "тітушок" під час Майдану у 2013 році. Журналісти пишуть, що саме угруповання Саркісяна здійснювало напади та вбивства. Серед іншого, за інформацією журналістів, вони відповідальні за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, який працював у кількох українських виданнях.

За резонансне вбивство було засуджено Юрія Крисіна.

За даними авторів публікації, з 24 лютого 2022 року Саркісян займається мародерством і захватом підприємств на окупованих територіях.

Українська розвідка повідомила, що восени минулого року, він став так званим "смотрящим" за в'язницями на захоплених територіях України й у РФ.

Церемонія "благословення"

Головне завдання, яке йому відводилося — створити нову ПВК, підконтрольну кремлівському режиму і, безпосередньо, російському бізнесменові вірменського походження Самвелу Карапетяну. Він теж був на нещодавній церемонії в церкві.

У власності Карапетяна перебуває афілійована з "Газпромом" компанія "Ташир холдинг", а їй належить "Електричні мережі Вірменії". Відомо, що Саркісян близький до сім'ї колишнього президента України Віктора Януковича, обвинуваченого в держзраді.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Первомайська Харківської області до 43 зросла кількість постраждалих, із них 12 дітей.

Також повідомлялось, що під Нью-Йорком 24 бригада імені короля Данила знищила ударний вертоліт ЗС РФ Мі-24. Бронетехніку зупинили завдяки зусиллям стрільця-зенітника з ПЗРК "Ігла", він впав поруч із Горлівкою, що перебуває під окупацією.