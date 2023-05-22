Поблизу Нью-Йорка 24 бригада імені короля Данила знищила ударний вертоліт ЗС РФ Мі-24

Гелікоптер був зупинений завдяки зусиллям стрільця-зенітника, який застосував ПЗРК "Ігла". Російський гелікоптер впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

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Бійці 24 механізована бригада імені короля Данила знищили гелікоптер Мі-24, застосувавши ПЗРК "Ігла". Про це повідомили 22 травня у пресслужбі підрозділу.

"Крокодил" (так ще називають Мі-24) ворога намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Згодом українські захисники застосували ПЗРК "Ігла" збили авіасудно. Гелікоптер був зупинений завдяки зусиллям стрільця-зенітника, який служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні бригади. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній російським військам поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

"Слава воїнам-зенітникам Королівської бригади! А загарбникам — "бажаємо" здоров'я та мирної землі над головами!", – йдеться у дописі.

Поширення Мі-24 в Україні та світі

Мі-24 виготовлений у СРСР. Це ударний гелікоптер, який виконує функцію підтримки піхоти бронетанкових підрозділів. Був одним із символів війни в Афганістані, яка тривала десятиліття. Сьогодні перебуває на озброєнні багатьох державу світу, зокрема й України. Українські збройні сили мають досить велику кількість гелікоптерів Мі-24, які перейшли у спадок від радянської армії. Повітряні сили ЗСУ використовують ці бойові гелікоптери для протидії російським загарбникам.

Нагадаємо, 6 квітня в ЗСУ розповіли подробиці знищення російського Ка-52. За словами речника командування Сергія Череватого, гелікоптер збили переносним ЗРК Piorun польського виробництва якраз у момент, коли президент Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Варшаві.

Також у жовтні 2022 року у ЗСУ повідомили, що за 18 хвилин збили 4 російські ударні вертольоти. Ворожі авіасудна було ліквідовано на півдні України, вони здійснювали вогневу підтримку для ЗС РФ, які вели бойові дії. За попередніми даними, один Ка-52 впав на звільнену від російських військ територію, а решта — по лінії фронту.