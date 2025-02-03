Підозрюють замах: у Москві в ЖК "Алые паруса" прогримів вибух (відео)

Вибух пролунав, коли в під'їзд зайшов кримінальний авторитет Армен Саркісян разом з охоронцем, повідомляють росЗМІ.

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Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. У Москві в елітному ЖК "Алые паруса" вранці 3 лютого прогримів вибух. Повідомляють, що вибух стався, коли в під'їзд будинку увійшов один із мешканців з охоронцем. За попередніми, ціллю був Армен Саркісян, кримінальний авторитет із Горлівки і творець російського батальйону "Арбат". Про це пише Telegram-канал Baza.

Вибух у ЖК "Червоні вітрила"

За фактом вибуху, що стався, порушено кримінальну справу. Припускають, що це міг бути замах.

Вибух стався в холі ЖК "Алые Паруса" на північному заході Москви. Повідомляють про одного загиблого і щонайменше п'ятьох постраждалих.

Вибух у ЖК "Червоні вітрила" в Москві Фото: РИА Новости

Вибух у ЖК стався в той момент, коли в під'їзд зайшов один із мешканців з охоронцем, попередньо, саме він був ціллю — це Армен Саркісян, кримінальний авторитет із Горлівки, творець вірменського батальйону "Арбат", що базується в так званій "ДНР". Також Саркісян є фігурантом справи про вбивство українського журналіста, учасника Євромайдану В'ячеслава Веремія 2014 року. Вибуховий пристрій був на стелі ліфта.

Спочатку повідомлялося, що Саркісян загинув, пізніше з'явилася інформація, що він вижив, але дістав важкі поранення. Загиблого поки що не впізнали.

Айк Гаспарян і Армен Саркісян "Горлівський" (посередині) на "благословенні" вірменського батальйону "АРБАТ" у Москві Фото: РИА Новости

А один із постраждалих — це такий собі 49-річний Олег Касперович, колаборант з окупованого Криму, який перебуває в базі "Миротворця".

Постраждалих евакуювали в лікарню на вертольоті.

Згідно з попередніми даними, інцидент із великою ймовірністю буде кваліфіковано як теракт. Джерела "Коммерсанта" уточнюють, що кримінальну справу після вибуху в ЖК "Червоні вітрила" в Москві було порушено за ст. 30 і ч. 2 ст. 105 (убивство і замах на вбивство двох і більше осіб). Однак у разі, якщо в злочині буде виявлено "український слід", кримінальну справу перекваліфікують на ст. 205 (теракт) КК.

"Перевіряються можливі версії та мотиви злочину. Зокрема діяльність загиблого на Донбасі, як у рамках СВО, так і до цього", — кажуть інсайдери.

Варто зазначити, що житловий комплекс "Червоні вітрила", розташований по вулиці Авіаційна біля заплави Москви-річки, належить до об'єктів нерухомості преміум-класу. На території ЖК є свій аквапарк, футбольне поле і навіть яхт-клуб. Один із корпусів оснащений вертолітним майданчиком.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чим відомий Армен Саркісян. Так, у 2023 році його бачили в Москві у Вірменській апостольській церкві, де він був присутній на церемонії "благословення" новоствореної ПВК, названої батальйон "Арбат".