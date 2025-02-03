Подозревают покушение: в Москве в ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв (видео)

Взрыв прозвучал, когда в подъезд зашел криминальный авторитет Армен Саркисян вместе с охранником, сообщают росСМИ.

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Один человек погиб, пятеро получили ранения. В Москве в элитном ЖК "Алые паруса" утром 3 февраля прогремел взрыв. Сообщается, что взрыв случился, когда в подъезд дома вошел один из жильцов с охранником. По предварительным, целью был Армен Саркисян, криминальный авторитет из Горловки и создатель российского батальона "Арбат". Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Взрыв в ЖК "Алые паруса"

По факту произошедшего взрыва возбуждено уголовное дело. Предполагается, что это могло быть покушение.

Взрыв произошел в холле ЖК "Алые Паруса" на северо-западе Москвы. Сообщается об одном погибшем и как минимум пяти пострадавших.

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве Фото: РИА Новости

Взрыв в ЖК произошел в тот момент, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранником, предварительно, именно он был целью – это Армен Саркисян, криминальный авторитет из Горловки, создатель армянского батальона "Арбат", который базируется в так называемой "ДНР". Также Саркисян является фигурантом дела об убийстве украинского журналиста, участника Евромайдана Вячеслава Веремия в 2014 году. Взрывное устройство было на потолке лифта.

Сначала сообщалось, что Саркисян погиб, позже появилась информация, что он выжил, но получил тяжелые ранения. Погибший пока не опознан.

Айк Гаспарян и Армен Саркисян "Горловский" (посередине) на "благословении" армянского батальона "АРБАТ" в Москве Фото: РИА Новости

А один из пострадавших – это некий 49-летний Олег Касперович, колаборант из оккупированного Крыма, который находится в базе "Миротворца".

Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете.

Согласно предварительным данным, инцидент с большой вероятностью будет квалифицирован как теракт. Источники "Коммерсанта" уточняют, что уголовное дело после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве было возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен "украинский след", уголовное дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт) УК.

"Проверяются возможные версии и мотивы преступления. В том числе деятельность погибшего на Донбассе, как в рамках СВО, так и до этого", – говорят инсайдеры.

Стоит отметить, что жилищный комплекс "Алые паруса", расположенный по улице Авиационная у поймы Москвы-реки, относится к объектам недвижимости премиум-класса. На территории ЖК есть свой аквапарк, футбольное поле и даже яхт-клуб. Один из корпусов оснащен вертолетной площадкой.

Напомним, Фокус писал о том, чем известен Армен Саркисян. Так, в 2023 году его видели в Москве в Армянской апостольской церкви, где он присутствовал на церемонии "благословления" новосозданной ЧВК, названной батальон "Арбат".