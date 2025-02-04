Взрыв в Москве: Армена Саркисяна ликвидировал смертник, пронесший бомбу на себе, — росСМИ

Одна из версий следствия гласит, что взрыв в московском ЖК "Алые паруса" устроил "ранее судимый гражданин Армении".

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Коллаборанта и основателя батальона "АрБат" Армена Саркисяна мог ликвидировать "террорист-смертник". Об этом практически одновременно сообщили многие росСМИ, включая "РИА Новости", "Интерфакс", РЕН ТВ, RT и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ. Отмечается, что ранее судимый гражданин Армении привел в действие бомбу при появлении в холле ЖК "Алые паруса" Армена Саркисяна.

Взрыв в Москве

Таким образом количество погибших при взрыве возросло до двух, пострадавших – пятеро.

"Подрыв в жилом доме в "Алых парусах", согласно приоритетной версии, совершил смертник. По предварительным данным, он привел в действие взрывное устройство, которое принес с собой. Проверяется версия, что он является уроженцем Армении", — сообщают росСМИ.

РосСМИ "Известия" сообщает, что сейчас рассматриваются две версии убийства Армена Саркисяна: "украинский след" и борьба за рынок табачной продукции. ТАСС пишет, что рассматривается несколько версий, включая личную месть.

Взрыв в Москве: что известно

Взрыв в подъезде столичного элитного жилого комплекса произошел вчера утром, 3 февраля. Первоначально сообщалось, что вместе с Саркисяном погиб его охранник.

Фото: КоммерсантЪ Фото: КоммерсантЪ Фото: КоммерсантЪ

Еще четыре человека получили ранения, в том числе второй охранник Саркисяна, Олег Каспирович: он получил тяжелую контузию и множественные осколочные ранения головы и шеи. ЧП пока расследуется как "массовое убийство, совершенное общеопасным способом", но не исключена переквалификация на теракт.

Кто такой Армен Саркисян

Армен Нагапетович Саркисян родился в 1978 году в Армении, но вырос и большую часть жизни жил в украинской Горловке, у него было украинское гражданство. СБУ подозревала Саркисяна в организации убийства журналиста Вячеслава Веремия, совершенного "титушками" в Киеве в 2014 году во время Революции Достоинства.

В 2021 году ГУР Минобороны Украины называло Саркисяна новым "смотрящим" за тюрьмами в России — он должен был создать новую ЧВК из заключенных.

В 2022 году Саркисян основал в Горловке армянский батальон, сокращенно "Арбат", и занимался подготовкой его бойцов. Руководит "Арбатом" бывший боевик ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян. В 2023 году батальон перешел в подчинение Минобороны РФ.

Армен Саркисян Фото: ТАСС

Кроме того, Саркисян возглавлял Федерацию бокса так называемой "ДНР" и был "почетным гражданином" оккупированной Горловки.

14 февраля 2024 года имя Армена Саркисяна попало в российские СМИ в связи с перестрелкой на улице Плющиха в московском районе Хамовники. Между двумя охранниками Саркисяна и бойцом ММА Расулом Очаевым произошел конфликт из-за ДТП. Машина Очаева столкнулась с автомобилем, в котором находилась Эмилия Саркисян, дочь Армена. На место ДТП приехал ее отец с вооруженной охраной из-за чего скандал перерос в перестрелку: были ранены три человека.

Напомним, Фокус писал об Армене Саркисяне и о том, что к нему были претензии и со стороны Армении. На исторической родине криминального авторитета обвиняли в вербовке граждан республики для участия в государственном перевороте, подготовленном Россией.