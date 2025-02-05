СБУ ликвидировала лицо, которое стоит за убийствами украинцев в 2014 году, — Зеленский

Украинские спецслужбы уничтожили человека, который руководил убийствами наших сограждан во время Революции Достоинства. Впрочем, президент Зеленский не озвучил фамилии ликвидированного преступника.

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Службе безопасности Украины удалось ликвидировать лицо, которое руководило "титушками" и причастно к убийствам украинцев во время Революции Достоинства. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал британскому журналисту Пирсу Моргану.

В ответ на вопрос о возможной причастности украинских спецслужб к уничтожению в Москве Армена Саркисяна, Владимир Зеленский отметил, что не владеет информацией о фамилии ликвидированного лица.

"Я не могу говорить ни о каких убийствах. Я знаю, что СБУ ликвидировала одного человека, который стоит за убийствами на Востоке нашего государства во время Революции Достоинства. Я не знаю, именно ли это тот человек, не знаю его фамилии, поэтому мне трудно сказать, идет ли речь именно об этом случае", — заявил президент.

Кто такой Армен Саркисян

Фото: ТАСС

Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, входил в круг доверенных лиц Виктора Януковича, и официально был помощником народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Саркисян считался одним из ключевых организаторов преступных группировок "титушек", которые похищали и убивали участников Революции Достоинства в 2014 году.

В декабре 2024 года СБУ сообщила Саркисяну о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований и пособничестве государству-агрессору. По данным контрразведки, батальон "Арбат", сформированный по указанию российской ФСБ преимущественно из рецидивистов, воевал против Украины на торецком направлении, а впоследствии был переброшен в Курскую область.

Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса", где Армен Саркисян арендовал квартиру, произошел взрыв. В этот момент бизнесмен выходил из лифта с бывшим охранником Януковича Сергеем Шкрябатовским и бывшим офицером крымского спецназа Олегом Касперовичем, который перешел в 2014 году на сторону России и работал у Саркисяна охранником. Саркисян умер в реанимации.

Напомним, одна из версий следствия гласит, что взрыв в московском ЖК "Алые паруса" устроил "ранее судимый гражданин Армении".

Фокус писал, что к Армену Саркисяну были претензии со стороны Армении. На исторической родине криминального авторитета обвиняли в вербовке граждан республики для участия в государственном перевороте, подготовленном Россией.