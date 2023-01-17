Азербайджан кидає виклик РФ, намагаючись покласти край конфлікту в Нагірному Карабаху, — NYT

У Вірменії побоюються, що Москва, яка загрузла у війні, не здатна нічого протиставити бажанню Азербайджану. Зі свого боку, Баку виступає проти російських "миротворців", які пасивно спостерігають за ситуацією.

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У 2020 році РФ виступила посередницею, щоб покласти край війні у 2020 році. Контингент військ стежив за припиненням вогню. Тепер Азербайджан може скористатися війною в Україні та спробувати завершити конфлікт у Нагірному Карабаху. Про це повідомляє The New York Times.

Результат війни в Нагірному Карабаху надав РФ розміщення своїх військ в Азербайджані, а також поставив у велику залежність Вірменію від Москви. Після кількох років миру в Азербайджані знову намагаються завершити конфлікт довкола Нагірно-Карабахського регіону.

Кидаючи виклик військам РФ в Азербайджані, населення перевіряє, чи Москва здатна ще нав'язувати свою волю іншим країнам в умовах ув'язування у війні проти України. З 12 грудня гірську дорогу, що з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією, заблокували активісти, які виступають проти незаконного видобутку корисних копалин у цьому районі. Уряд Азербайджану також підтримав протести, а Вірменія стверджує, що проблема в миротворцях, які не можуть забезпечити вільний проїзд дорогою. Тепер там усюди блокпости.

"Видно, що ресурси Росії в регіоні стають обмеженими. Москва стає слабшою", — заявив Фархад Мамедов, аналітик із Баку.

За словами місцевого журналіста Татев Азізян, у Нагірному Карабаху в супермаркетах майже нічого немає, крім алкоголю та солодощів, а запаси підгузків і основних ліків настільки малі, що жителі розміщують пости у Facebook в їх пошуках. Також у регіоні вводяться продуктові картки для покупки рису, макаронів, гречки або цукру. Вірменія звинувачує Баку в блокаді Нагірного Карабаху.

"Уся концентрація уваги в Україні робить ситуацію тендітнішою і дає Азербайджану нову можливість застосувати силу та бути агресивнішим", — заявив радник міністра закордонних справ Вірменії Ваан Костанян.

Фактично в Єревані бачать, що російські "миротворці" просто не виконують своїх завдань.

Хоча Азербайджан виграв війну 2020 року, він досі не досяг усіх своїх цілей, наголошують у виданні, потрібний транспортний коридор в азербайджанський ексклав Нахічевань, який дав би країні прямий зв'язок із Туреччиною. Баку також прагне посилити контроль над дорогою, яку нині заблоковано, відомою як Лачинський коридор. Заявляється, що Вірменія використовує її для незаконного перевезення мін.

Нагадаємо, 8 січня у Вірменії виступили проти російських миротворців у Гюмрі. Було затримано 65 активістів.

22 грудня 2022 року влада Вірменії звинуватила миротворців РФ у невиконанні своїх зобов'язань щодо контролю Лачинського коридору.