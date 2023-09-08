Азербайджан заявив про сутички з вірменськими військовими в Нахічевані та Агдамі — ЗМІ

ЗМІ повідомляють про обстріл азербайджанських позицій із вірменського боку і спроби просунутися в напрямку Агдамського району.

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8 вересня з 13:35 до 13:45 підрозділи ЗС Вірменії періодично вели вогонь по позиціях армії Азербайджану в Нахічеванській Автономній Республіці. Про це повідомляє новинний сайт "Ени Сабах" із посиланням на джерела в Міноборони Азербайджану.

"Ени Сабах" пише, що з азербайджанського боку було вжито "заходів у відповідь".

Також повідомляється, що близько 14:00 "незаконні вірменські збройні формування" на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, зробили спробу прорити нові траншеї для підходу до азербайджанських позицій в Агдамському районі. Азербайджанська армія припинила цю спробу, вживши "термінових заходів".

Останні події на вірмено-азербайджанському кордоні

11 травня цього року Вірменія та Азербайджан обмінялися артилерійськими ударами на кордоні. Сторони звинуватили одна одну в провокації, порушенні режиму припинення вогню і нехтуванні досягнутими раніше угодами.

22 травня прем'єр-міністр Нікол Пашинян під час прес-конференції заявив, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану з метою збереження миру.

Через три дні, на саміті ЄАЕС у Москві, Пашинян повідомив, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності двох держав.

Але вже в червні в Нагірному Карабасі знову прогриміли постріли. 15 червня вірменські бійці відкрили вогонь по групі військовослужбовців ЗС Азербайджану і російського миротворчого контингенту. Унаслідок цього було поранено азербайджанського прикордонника. Держприкордонслужба Азербайджану повідомила, що "вогневу точку противника ліквідовано" та звинуватила Єреван в організації чергової провокації.

Нагадаємо, що в січні 2023 року Азербайджан кинув виклик Росії, намагаючись покласти край конфлікту в Нагірному Карабасі.