Виводять війська і техніку: "влада" Карабаху капітулювала перед Азербайджаном — деталі

Сторонам конфлікту вдалося досягти домовленостей, під час яких і буде підписано повну капітуляцію невизнаної республіки. "Армія оборони Народного Карабаху" і ЗС Вірменії будуть змушені скласти зброю і здати техніку, заявили в МО Азербайджану.

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У невизнаному Карабасі ухвалили рішення про припинення вогню з 20 вересня. Сталося це через добу після початку антитерористичної операції з боку Азербайджану. Фокус зібрав усі деталі того, що відбувається.

У заяві "інформаційного центру" Карабаху заявили, як передають вірменські ЗМІ, що бойові дії буде припинено з 13:00 (за Києвом, — ред.) 20 вересня 2023 року. Усе завдяки досягнутим домовленостям між сторонами.

"Досягнуто угоди про виведення підрозділів, що залишилися, і військовослужбовців ЗС Вірменії, розформування та повне роззброєння "збройних формувань армії оборони Карабаху" і виведення важкої техніки та озброєнь із цієї території", — ідеться в повідомленні.

Капітуляція Карабаху: заява Міноборони Азербайджану

Азербайджанські ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони Азербайджану, стверджують, що внаслідок переговорів антитерористична операція припиняється, що фактично означає капітуляцію Карабаху.

Невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" повинна буде здати все своє озброєння і важку техніку, а всі військові, включно з представниками ЗС Вірменії, повинні будуть покинути бойові позиції без зброї.

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Реалізація процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом, зазначили в Міноборони Азербайджану.

Саме такі умови виставили в Баку напередодні, коли й загострилися бойові дії.

"За пропозицією адміністрації президента Азербайджанської Республіки, 21 вересня 2023 року в Євласі відбудеться зустріч із представниками вірменських жителів Карабаху для обговорення питань реінтеграції на основі Конституції та законів Азербайджанської Республіки", — ідеться в заяві адміністрації президента Азербайджану.

Капітуляція Карабаху: реакція Міноборони РФ

У російському Міноборони також зазначили, що російський миротворчий контингент почав евакуацію мирного населення Карабаху з найбільш небезпечних районів. Постраждалим надають медичну допомогу.

Уже було евакуйовано понад 2 тисячі осіб, серед яких 1049 дітей.

"Російський миротворчий контингент продовжує виконання завдань на території Карабаху. На тридцяти спостережних постах російські миротворці здійснюють цілодобовий моніторинг обстановки і контроль за дотриманням режиму припинення вогню", — ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в Карабасі. У Баку стверджували, що це необхідно для відновлення конституційного ладу.

Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що їхніх військ немає в Карабасі. Заяви Азербайджану про удари по вірменських цілях назвали брехливими, але Баку продовжував публікувати кадри ударів по цілях у Ходжалинському районі.

Також в урядах Франції та Німеччини відреагували, заявивши, що Азербайджан порушив обіцянки, які дав під час міжнародних мирних переговорів 2020 року.