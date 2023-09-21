Разоружат и реинтегрируют: в Азербайджане завершились переговоры с армянами Карабаха

Власти Азербайджана передали план реинтеграции, которого должны придерживаться армяне Карабаха. В свою очередь представители армянского анклава не готовы полностью на него соглашаться.

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19 сентября власти Азербайджана заявили о начале антитеррористической операции на территории армянского анклава Карабаха. Причиной для таких действий стала стрельба и подрывы грузовика, в которых обвинили вооруженные силы анклава. К обеду следующего дня армяне сложили оружие и пошли на переговоры с Баку. Представитель президента Азербайджана также заверил, что почти готово мирное соглашение с Арменией, граждане которой тревожились за жизнь соотечественников. 21 сентября в Баку завершились переговоры с политиками Карабаха. О результатах переговоров написали на портале "Анадолу".

Мирные переговоры проходили в азербайджанском городе Евлах. Итоговые заявления участников переговоров несколько отличаются, следует из сообщений в сети.

Представители Азербайджана уверены, что переговоры состоялись "положительные и конструктивные". Они отметили, что ожидают полного разоружения военных Карабаха, которые должны передать всю имеющуюся технику. Кроме того, наработан специальный план, в котором описана процедура реинтеграции армян в общественную жизнь Азербайджана. Этот план передали представителям анклава.

В то же время переговорщики со стороны Карабаха обнародовали несколько иные заявления. В частности, они не уверены, что пришли к полному согласию с Баку. Отмечают, что будут еще согласовывать детали.

"Все имеющиеся вопросы необходимо обсуждать в мирной обстановке", — подчеркнули представители Карабаха.

Война в Карабахе: детали

Антитеррористическая операция Азербайджана началась после того, как Баку заявил о провокации — взрывах и стрельбе, совершенной военными Карабаха. После этого вооруженные силы страны двинулись на армянский анклав.

Уже 20 сентября военные из Карабаха капитулировали и обязались передать Баку имеющееся стрелковое оружие и тяжелую технику. Между тем в столице Армении Ереване начались беспорядки оппозиции. Оппозиционеры обвиняли премьер-министра Николу Пашиняна в бездействии и заявили, что отстранят его от власти путем импичмента.

Напомним, европейские страны, услышав об ударах ВС Азербайджана в направлении мирных домов, решили созвать внеочередное заседание Совбеза ООН. Между тем власти России самоустранились от войны в Карабахе: об этом свидетельствуют "методички", которые выдали российским пропагандистам.