Правозащитник Артур Сакунц назвал арест российского гражданина военной полицией РФ "атакой на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство".

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Российское руководство в Армении, судя по всему, стремится сохранить военный контроль над страной посредством 102-й военной базы, хотя армяно-российские отношения ухудшаются. Правозащитники из Helsinki Citizens' Assembly 8 декабря сообщили, что российская полиция военной базы в Гюмри 6 или 7 декабря задержала гражданина РФ Дмитрия Сетракова за дезертирство. Об этом пишет "Институт изучения войны" (ISW) в сводке от 10 декабря.

Следственное управление, расположенное в Армении, возбудило против него уголовное дело за самовольное оставление подразделения. Военный был контрактником в российской армии и дислоцирован на передовую в Украину, но впоследствии попал в госпиталь и смог бежать в Армению.

Глава правозащитной группы Артур Сакунц сказал журналистам, что армянская полиция не имеет отношения к аресту, и заявил, что правоохранительные органы РФ не имеют права арестовывать людей на территории Армении, даже российских граждан.

Он назвал это "атакой на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство", потребовал провести расследование и не допустить экстрадиции Сетракова.

Арест российскими властями 39-девятилетнего мужчины может вызвать критику российского военного присутствия в Армении, несмотря на недавние заявления заместителя главы МИД Мнацакана Сафаряна о том, что Ереван не рассматривает возможность выхода из ОДКБ.

Вместе с тем представители Еревана не были на четырех последних саммитах этой организации.

102-я российская военная база

У российского контингента в Армении два гарнизона: в городе Гюмри и столице Ереване. Рядом с базой находится жилой квартал "8-й городок", здесь проживают семьи российских военнослужащих, порядка 4000. Авиация военной базы находится на аэродроме "Эребуни".

102-я российская военная база РФ появилась на территории Армении согласно Договору о правовом статусе ВС РФ на территории Армении. Стороны подписали соглашение в августе 1992 года, еще одно соглашение было подписано в марте 1995 года.

Военнослужащие были причастны к ряду уголовных инцидентов, происходивших в городе. Самый громкий произошел в 2015 году, когда военный Валерий Пермяков расстрелял армянскую семью из семи человек.

Напомним, что, по оценкам ISW, Москва рассчитывает на капитуляцию правительства Украины и захват четырех областей.

Также сообщалось, что ВСУ отбили остров на левом берегу Днепра и удерживают позиции.