Удерживают позиции: ВСУ отбили остров на левом берегу Днепра, — ISW (карты)

По данным американских аналитиков, под Крынками продолжаются бои. Силам обороны удалось расширить контролируемую территорию на этом направлении.

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Украинские силы обороны продолжают отражать атаки российских военных в Донецкой и Луганской областях. На левом берегу Днепра украинские военные удерживают позиции и наносят удары по оккупантам. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 декабря.

Ситуация в Луганской области

Военные РФ продолжали наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако без успехов. Тем временем Силы обороны отбили семь атак на Купянском направлении вблизи Синьковки, Петропавловки и Новоселовского.

На Лиманском направлении украинские военные отбили пять атак: возле Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявляют, об уменьшении количества обстрелов РФ 9 декабря на этих направлениях, из-за неблагоприятных погодных условий.

Российские источники заявляли, что украинские военные провели успешные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Между тем в Минобороны РФ сообщали, что 9 и 10 декабря отбили атаки возле Синьковки, Торского и в районе Серебрянского леса.

Фото: ISW

Ситуация в Донецкой области

В Институте изучения войны отмечают, что за прошедшие сутки российские военные без успеха осуществили наземные атаки к северо-востоку от Бахмута 10 декабря. По информации украинского Генштаба, возле Веселого были отбиты атаки оккупантов. Между тем российские милблогеры заявляют, что военные РФ смогли захватить 10 позиций и продвинулись до 3,5 км и пытаются захватить населенный пункт.

Также 10 декабря оккупанты продолжали наступать на запад и юг от Бахмута и продвинулись на север от Хромового. Кроме того, опубликованные 9 декабря видеозаписи с геолокацией показывают, что российские военные войска продвинулись на север и юго-восток от Богдановки.

По информации Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны отбили 14 атак вблизи Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Минобороны России заявляло, что отбили украинские атаки возле Клещиевки и Северного.

Фото: ISW

В ISW заявляют, что оккупанты 10 декабря продолжили наступать под Авдеевкой и продвинулись на восток от Степного.

По информации российских милблогеров, оккупанты продвинулись в Степное, к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промзону Авдеевки и атаковали в направлении Новокалиново.

К востоку от Новобахмутовки украинские военные отбили 39 атаку российских войск. В администрации Авдеевки говорят, что оккупанты систематически атакуют украинские позиции возле Авдеевки, независимо от погодных условий.

Фото: ISW

Также войска РФ продолжили наступление на запад и юго-запад от Донецка и продвинулись в Марьинку. В частности, вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и на юго-восток от Угледара украинские Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

Южная ось

В района границы Донецко-Запорожской области оккупанты безуспешно продолжали наземные атаки. В Институте изучения войны не увидели никаких визуальных доказательств недавнего продвижения России в районе границы этих областей.

Тем временем украинские военные отбили две атаки возле Старомайорского. В Министерстве обороны России сообщали, что российские войска отбили украинскую атаку вблизи Новодонецкого.

Фото: ISW

На западе Запорожья оккупанты достигли неподтвержденных успехов. 9 декабря российские источники утверждали, что военные РФ продвинулись на один километр и оттеснили украинские силы с позиций между Работиным и Новопрокоповкой.

По информации Генштаба, украинские военные отбили три вражеские атаки к западу от Роботино и вблизи Новопокровки.

Тем временем на левом берегу Херсонской области украинские военные продолжили наземные операции. Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра и наносят удары по российским позициям.

Фото: ISW

Российские военные блогеры заявляли о боях под Крынками и то, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин. Впрочем, в Институте изучения войны заявляют, что украинские защитники уже контролируют весь остров.

Напомним, в России заявили об установлении российского флага в Марьинке. Сообщалось, что сейчас штурмовые группы РФ якобы закрепляются и усиливают свои позиции.

Между тем военные 10 декабря сообщали, что российские военные истощились под Первомайским, но готовятся к новому масштабному удару.