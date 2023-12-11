Утримують позиції: ЗСУ відбили острів на лівому березі Дніпра, — ISW (карти)

За даними американских аналітиків, під Кринками тривають бої. Силам оборони вдалося розширити контрольовану територію на цьому напрямку.

Related video

Українські сили оборони продовжують відбивати атаки російських військових у Донецькій та Луганській областях. На лівому березі Дніпра українські військові утримують позиції та завдають ударів по окупантах. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 грудня.

Ситуація у Луганській області

Військові РФ продовжували наступати вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак без успіхів. Тим часом Сили оборони відбили сім атак на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Петропавлівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку українські військові відбили п’ять атак: біля Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. У сухопутних військах Збройних сил України заявляють, про зменшення кількості обстрілів РФ 9 грудня на цих напрямках, через несприятливі погодні умови.

Російські джерела заявляли, що українські військові провели успішні наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Тим часом у Міноборони РФ повідомляли, що 9 та 10 грудня відбили атаки біля Синьківки, Торського та у районі Серебрянського лісу.

Фото: ISW

Ситуація у Донецькій області

В Інституті вивчення війни зазначають, що минулої доби російські військові без успіху здійснили наземні атаки на північний схід від Бахмута 10 грудня. За інформацією українського Генштабу, біля Веселого було відбито атаки окупантів. Тим часом російські мілблогери заявляють, що військові РФ змогли захопити 10 позицій та просунулися до 3,5 км та намагаються захопити населений пункт.

Також 10 грудня окупанти продовжували наступати на захід і південь від Бахмута та просунулися на північ від Хромового. Окрім того, опубліковані 9 грудня відеозаписи із геолокацією показують, що російські військові війська просунулися на північ і південний схід від Богданівки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські Сили оборони відбили 14 атак поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Міноборони Росії заявляло, що відбили українські атаки біля Кліщіївки та Північного.

Фото: ISW

В ISW заявляють, що окупанти 10 грудня продовжили наступати під Авдіївкою та просунулися на схід від Степового.

За інформацію російських мілблогерів, окупанти просунулися у Степове, на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та у промзони Авдіївки й атакували в напрямку Новокалинове.

На схід від Новобахмутівки українські військові відбили 39 атаку російських військ. В адміністрації Авдіївки кажуть, що окупанти систематично атакують українські позиції біля Авдіївки, незалежно від погодних умов.

Фото: ISW

Також війська РФ продовжили наступ на захід і південний захід від Донецька та просунулися в Мар’їнку. Зокрема, поблизу Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки та на південний схід від Вугледара українські Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Південна вісь

У району кордону Донецько-Запорізької області окупанти без успіху продовжували наземні атаки. В Інституті вивчення війни не побачили жодних візуальних доказів нещодавнього просування Росії в районі кордону цих областей.

Тим часом українські військові відбили дві атаки біля Старомайорського. У Міністерстві оборони Росії повідомляли, що російські війська відбили українську атаку поблизу Новодонецького.

Фото: ISW

На заході Запоріжжя окупанти досягли непідтверджених успіхів. 9 грудня російські джерела стверджували, що військові РФ просунулися на один кілометр і відтіснили українські сили з позицій між Роботиним і Новопрокопівкою.

За інформацією Генштабу, українські військові відбили три ворожі атаки на захід від Роботиного та поблизу Новопокровки.

Тим часом на лівому березі Херсонської області українські військові продовжили наземні операції. Сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра та завдають ударів по російських позиціях.

Фото: ISW

Російські військові блогери заявляли про бої під Кринками та те, що українські сили захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін. Втім в Інституті вивчення війни заявляють, що українські захисники вже контролюють весь острів.

Нагадаємо, у Росії заявили про встановлення російського прапора у Мар'їнці. Повідомлялося, що наразі штурмові групи РФ начебто закріплюються та посилюють свої позиції.

Тим часом військові 10 грудня повідомляли, що російські військові виснажились під Первомайським, але готуються до нового масштабного удару.