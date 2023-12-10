Майже 2 роки штурмів: у РФ заявили про встановлення російського прапора у Мар'їнці (фото)

Російські журналісти заявляють, що ЗС РФ нібито закріплюються у місті під Донецьком та ведуть розвідку найближчої лісосмуги й селища Георгіївка. Українська сторона доки офіційно не коментувала цю інформацію.

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У Російській Федерації заявили про нібито підняття прапора над Мар'їнкою Донецької області. Про це повідомило російське видання "RT на русском".

"Підрозділи ЗС РФ підняли прапор Росії над Мар'їнкою", — йдеться у повідомленні.

ЗС РФ нібито встановили прапор у Мар'їнці

У ЗМІ розповіли, що наразі штурмові групи нібито закріплюються, посилюють позиції та ведуть розвідку найближчої лісосмуги й селища Георгіївка. Крім цього, окупанти нібито готують ґрунт для подальших дій.

Російські журналісти наголосили, що підрозділи ЗСУ, що відступили від Мар'їнки намагаються зірвати ротацію особового складу ЗС РФ за допомогою мінометів та гранатометів, проте нібито безуспішно.

"На даний момент 163-й полк майже біля західного виїзду з Мар'їнки. За ЗСУ залишилося не більше двох будинків біля західного кордону міста, нові оборонні рубежі української армії зводяться за кілька кілометрів на захід від Мар'їнки", — заявили в росЗМІ.

Також окупанти показали фото прапора, який нібито російські штурмовики 2-го мотострілецького батальйону 103 полку підняли над Мар'їнкою.

Прапор РФ, який нібито підняли над Мар'їнкою

"Противник від безвиході намагається мінометами та агеесами не давати робити заміну особового складу, але ми маємо гарні засоби глушення "пташок". Позбавляємо їх очей у небі, не даючи коригувати вогонь, а також глушимо FPV-дрони ще на підльоті до наших позицій", — сказав заступник командира російського батальйону з позивним "Тишина".

Додамо, що на момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала заяву РФ.

Брехня ЗС РФ щодо окупації Мар'їнки

2 грудня аналітики групи DeepState повідомили, що окупанти почали поширювати заявили про нібито те, що 150 Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку Донецької області. Проте бійці першого батальйону 79-ї ОДШБр ЗСУ спростували повне захоплення ворогом міста. За інформацією аналітиків, росіяни встановили прапор на одному з порожніх будинків, який розташований у сірій зоні, проте ЗСУ поруч тримали оборону.

У DeepState наголосили, що ворог намагається окупувати Мар'їнку з березня 2022 року. За цей час росіяни не раз поширювали повідомлення про нібито захоплення міста.

3 грудня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог завжди фантазував та брехав. З його слів, у районі Мар'їнки тривали бої.

Нагадаємо, 5 грудня у Міноборони Британії повідомили, що ЗС РФ здійснили наступ у районі Мар'їнки. За даними розвідки, окупанти могли контролювати більшу частину "забудованої" території, тоді як українці контролювали осередки території на західній околиці міста.