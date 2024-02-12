Мы не союзники России в войне против Украины, — премьер Армении Пашинян

В то же время сотрудничество Армении в области безопасности с другими партнерами не направлено против другого партнера по безопасности, подчеркнул политик.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Telegraph.

"Когда война в Украине только началась, я дал интервью CNN и сказал, что в ситуации с Украиной мы не являемся союзниками России. И это реальность. Но я также хочу вам сказать, что наше сотрудничество в сфере безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против других наших партнеров по безопасности", — заявил Пашинян, имея в виду Россию.

Кроме того, Пашинян предполагает, что Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ, но членство в НАТО — очевидная красная линия для России и "не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем".

Особые споры, как отмечает The Telegraph, вызывает ратификация армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда. Он вступил в силу 1 февраля 2024 года. Россия назвала этот шаг "недружественным". Если в страну приедет президент РФ Владимир Путин, его обязаны будут арестовать, ведь МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Пашинян не дал прямого ответа на вопрос журналиста, как будет действовать армянская полиция, если Путин прибудет в Ереван.

Напомним, в ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

5 октября президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с армянским премьером в кулуарах неформального саммита ЕС в испанской Гранаде. Зеленский заверил Пашиняна, что Киев заинтересован в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.