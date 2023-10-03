Путина могут арестовать: парламент Армении ратифицировал Римский статут

Официальный Ереван подписал Римский статут еще в 1999 году, однако депутаты откладывали его ратификацию. По итогам голосования Армения обязуется выполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента РФ Владимира Путина.

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Во вторник, 3 октября, во время заседания парламента оппозиционные группы "Армения" и "Честь мая" решили не участвовать в обсуждении Римского статута и покинули зал. Тем не менее, решение по данному вопросу было принято другими членами парламента. Об этом сообщает Trend.az.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, однако не провела его ратификацию. В текущем году, 1 сентября, правительство представило в парламент проект по утверждению данного статута.

Во вторник был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда.

Так, Армения обязуется выполнять решение о выдаче ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

Напомним, 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Итак, если теперь российский лидер приедет в одну из стран-членов Международного уголовного суда, его должны арестовать. В России заявили, что такое решение якобы не имеет для страны и ее президента никаких юридических последствий.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ордер на арест Владимира Путина является "ничтожным" с правовой точки зрения. А именно установление вопроса об ответственности российского лидера является неприемлемым.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 4 мая заявил, что Южно-Африканская Республика поступит правильно, если арестует Путина во время его приезда на саммит BRICS, запланированного на август. По его словам, страна готова выполнить решение МУС.