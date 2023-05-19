Ордер на арест Путина: МВД России объявило в розыск прокурора МУС Хана

Планы объявить в розыск прокурора и судей Международного суда в Гааге ранее озвучили в Следственном комитете России.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом 19 мая сообщило РИА "Новости" со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых лиц.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке Хана.

Агентство отмечает, что статья, по которой разыскивают 53-летнего уроженца Эдинбурга, традиционно не указана.

Карточка на розыск Карима Хана

В СКР предупреждали о розыске прокурора, председателя и судей МУС

11 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что ведомство собирается объявить в розыск прокурора, председателя и трех судей МУС, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина.

"СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей (МУС – ред.), которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск", — заявил Бастрыкин.

Уголовное дело против прокурора, председателя и судей МУС

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса после выдачи ими ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", — говорилось в сообщении СКР.

Международный уголовный суд: чем занимается этот орган

МУС — это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления Римского статута в силу. МУС рассматривает уголовные дела, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности и военными преступлениями.

По состоянию на апрель 2013 года Римский статут ратифицировали 123 государства во всем мире. Однако ряд стран и вовсе не подписал Римский статут. Среди таких стран США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его. В 2016 году страна вышла из состава МУС после того, как присоединение Крыма суд признал оккупацией.

Ордер на арест Владимира Путина

17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Следовательно, если теперь российский лидер приедет в одну из стран-членов Международного уголовного суда, его арестуют.

В России уже заявили, что якобы решение не имеет для страны и ее президента никаких юридических последствий.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ордер на арест Владимира Путина является ничтожным с правовой точки зрения. А сама постановка вопроса об ответственности российского лидера — неприемлема.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 4 мая заявил, что Южно-Африканской Республики поступит правильно, если арестует Путина во время его приезда на саммит BRICS, запланированного на август. По его словам, страна готова выполнить постановление МУС.

1 мая СМИ сообщали, что власти ЮАР заинтересованы в том, чтобы президент России не посещал страну, а участвовал в мероприятии в формате видеосвязи. Южноафриканская республика находится в сложном положении, поскольку является подписантом Римского статута.