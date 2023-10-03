Путіна можуть заарештувати: парламент Вірменії ратифікував Римський статут

Офіційний Єреван підписав Римський статут ще 1999 року, проте депутати відкладали його ратифікацію. За підсумками голосування Вірменія зобов'язується виконувати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт президента РФ Володимира Путіна.

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У вівторок, 3 жовтня, під час засідання парламенту опозиційні групи "Вірменія" і "Честь травня" вирішили не брати участі в обговоренні Римського статуту і залишили зал. Проте рішення з цього питання ухвалили інші члени парламенту. Про це повідомляє Trend.az.

Вірменія підписала Римський статут 1999 року, проте не провела його ратифікацію. Цього року, 1 вересня, уряд подав до парламенту проєкт щодо затвердження цього статуту.

У вівторок було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Так, Вірменія зобов'язується виконувати рішення про видачу ордера на арешт російського лідера Володимира Путіна.

Нагадаємо, 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Отже, якщо тепер російський лідер приїде в одну з країн-членів Міжнародного кримінального суду, його мають заарештувати. У Росії заявили, що таке рішення нібито не має для країни та її президента жодних юридичних наслідків.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова підкреслила, що країна не підписувала Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна є "нікчемним" з правового погляду. А саме встановлення питання про відповідальність російського лідера є неприйнятним.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 4 травня заявив, що Південно-Африканська Республіка вчинить правильно, якщо заарештує Путіна під час його приїзду на саміт BRICS, запланованого на серпень. За його словами, країна готова виконати рішення МКС.