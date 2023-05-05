"Вчинять правильно": ПАР заарештує Путіна у разі візиту до країни, – прокурор МКС

У Міжнародному кримінальному суді вважають, що країна, яка успішно боролася за подолання расистської системи апартеїду, має право ухвалювати рішення самостійно.

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Карім Хан, головний прокурор Міжнародного кримінального суду, прокоментував ймовірність виконання владою Південно-Африканської Республіки постанови щодо арешту очільника Кремля Володимира Путіна, якщо той відвідає країну. Про це він заявив перед комітетом у закордонних справах Палати громад Канади, повідомляє CBC.

З його слів, у Південної Африки буде можливість забезпечити виконання ордера міжнародної інстанції. Хан зазначив, що країна Співдружності "вчинить правильно".

"Вони офіційно заявили, що усвідомлюють ці обов’язки. Я не думаю, що їм потрібна моя опіка", – прокоментував він заяви ПАР щодо ймовірного арешту Путіна.

Карім Хан зазначив, що не бажає обговорювати питання публічно. Він додав, що країна, яка успішно боролася за подолання расистської системи апартеїду, має право ухвалювати рішення самостійно.

"Я думаю, що вони цілком усвідомлюють свою відповідальність, і я впевнений, що вони зроблять правильні речі", – пояснив посадовець.

Ордер на арешт Путіна

Російський диктатор Володимир Путін, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду має намір відвідати саміт держав BRICS, який заплановано у серпні. ПАР зобов’язана арештувати російського президента згідно з відповідним ордером, виданим МКС, оскільки є підписантом Римського статуту. Очільника Кремля звинувачують у незаконній депортації дітей з України.

Позиція ПАР щодо арешту Путіна

Агентства новин Росії 25 квітня процитували слова президента ПАР Сиріла Рамафоса, який заявив про вихід його країни з МКС. Згодом влада африканської держави заявила, що заяву щодо виходу з МКС була "помилкою". Президент нібито помилково озвучив інформацію щодо статусу Південної Африки у Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, 1 травня Sunday Times повідомила, що ПАР попросила Путіна не приїжджати на саміт BRICS через ордер на арешт від МКС. Держава наче готова його арештувати у разі візиту. Спеціальний урядовий комітет повинен вивчити можливі варіанти у зв'язку з видачею ордера на арешт російського диктатора.