ПАР виходить із Міжнародного кримінального суду: як відреагували росЗМІ

Слова президента країни Сиріла Рамафоса про вихід ПАР із МКС процитували великі новинні агентства Росії, які стежать за цією темою після того, як юридичний орган видав ордер на арешт Володимира Путіна.

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У Росії великі інформаційні агенції опублікували докладну інформацію про те, що Південно-Африканська республіка розпочала процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Зокрема, про це повідомило агентство ТАРС у вівторок, 25 квітня.

Медіа процитувало слова президента країни Сиріла Рамафоса, які він сказав після переговорів із президентом Фінляндії Саулі Нійністе, який перебуває в Преторії з державним візитом.

"Рішення АМК (політична партія "Африканський міжнародний конгрес", яка має в нижній палаті парламенту ПАР більшість, — ред.) пояснюється упередженістю МКС щодо певних ситуацій", — сказав лідер країни.

Про які саме ситуації йдеться, політик не уточнив.

Міжнародний кримінальний суд: чим займається цей орган

МКС — це перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Офіційно розпочав свою роботу з 1 липня 2002 року.

У його компетенцію входять злочини, скоєні після набуття чинності Римського статуту.

МКС розглядає кримінальні справи, пов'язані з геноцидом, злочинами проти людяності й воєнними злочинами.

Станом на квітень 2013 року Римський статут ратифікували 123 держави в усьому світі. Однак низка країн і зовсім не підписала Римський статут. Серед них такі країни як США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран.

Росія підписала Римський статут 13 вересня 2000 року, проте так і не ратифікувала його. 2016 року країна вийшла зі складу МКС після того, як приєднання Криму суд визнав окупацією.

Чому РФ стежить за новинами, пов'язаними з МКС

У росЗМІ діяльність МКС почали активно висвітлювати після того, як у березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей із України.

Отже, якщо тепер російський лідер приїде до однієї із країн-членів Міжнародного кримінального суду, його заарештують.

У Росії вже заявили, що нібито рішення не має для країни та її президента жодних юридичних наслідків.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду й не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Дмитпрессекретар президента РФ, заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна є нікчемним із правової точки зору. А саме формулювання питання про відповідальність російського лідера є неприйнятним.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що у ПАР хочуть обговорити з Кремлем ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Тоді речник президента Південної Африки заявив, що його країна "усвідомлює свої юридичні зобов'язання" у зв'язку з рішенням суду в Гаазі про арешт Володимира Путіна".

А 21 березня ЗМІ написали про те, що поліцейські з Італії зібрали докази масових злочинів РФ в Україні. Матеріали для Міжнародного кримінального суду ґрунтуються на тисячах свідчень українських біженців. Одна з жінок розповіла, як її подругу ґвалтували 5 солдатів ЗС РФ.