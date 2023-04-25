ЮАР выходит из Международного уголовного суда: как отреагировали росСМИ

Слова президента страны Сирила Рамафоса о выходе ЮАР из МУС процитировали крупные новостные агентства России, следящие за этой темой после того, как юридический орган выдал ордер на арест Владимира Путина.

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В России крупные информационные агентства опубликовали подробную информацию о том, что Южно-Африканская республика начала процесс выхода из Международного уголовного суда. В частности об этом сообщило агентство ТАСС во вторник, 25 апреля.

Медиа процитировало слова президента страны Сирила Рамафоса, которые он сказал после переговоров с находящимся в Претории с государственным визитом президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Решение АНК (политическая партия "Африканский международный конгресс", которая имеет в нижней палате парламента ЮАР большинство, — ред.) объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям", — сказал лидер страны.

О каких именно ситуациях идет речь политик не уточнил.

Международный уголовный суд: чем занимается этот орган

МУС — это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления Римского статута в силу.

МУС рассматривает уголовные дела, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности и военными преступлениями.

По состоянию на апрель 2013 года Римский статут ратифицировали 123 государства во всем мире. Однако ряд стран и вовсе не подписал Римский статут. Среди таких стран США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его. В 2016 году страна вышла из состава МУС после того, как присоединение Крыма суд признал оккупацией.

Почему РФ следит за новостями, связанными с МУС

В росСМИ деятельность МУС начали активно освещать после того, как в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Следовательно, если теперь российский лидер приедет в одну из стран-членов Международного уголовного суда, его арестуют.

В России уже заявили, что якобы решение не имеет для страны и ее президента никаких юридических последствий.

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

В свою очередь Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ — заявил, что что ордер на арест Владимира Путина является ничтожным с правовой точки зрения. А сама постановка вопроса об ответственности российского лидера — неприемлема.

Напомним, 22 марта стало известно, что в ЮАР хотят обсудить с Кремлем ордер на арест российского президента Владимира Путина. Тогда спикер президента Южной Африки заявил, что его страна "осознает свои юридические обязательства" в связи решением суда в Гааге об аресте Владимира Путина".

А 21 марта СМИ написали о том, что полицейские из Италии собрали доказательства массовых преступлений РФ в Украине. Материалы для Международного уголовного суда основаны на тысячах показаниях украинских беженцев. Одна из женщин рассказала, как ее подругу насиловали 5 солдат ВС РФ.