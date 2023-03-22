Собирался приехать в августе: в ЮАР хотят обсудить с Кремлем ордер на арест Путина (видео)

Спикер президента Южной Африки заявил, что его страна "осознает свои юридические обязательства" в связи решением суда в Гааге об аресте Владимира Путина.

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Презент Российской Федерации Владимир Путин запланировал поездку в Южноафриканскую республику на август 2023 года, однако в МИД ЮАР заявили о необходимости обсудить ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. Об этом пишет местное издание SABC News в Twitter.

По данным журналистов, Владимир Путин должен был посетить Южную Африку в рамках саммита БРИКС.

Министр по вопросам международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор отметила что выдача ордера на арест российского президента будет обсуждаться не только среди южноафриканских политиков. Дипломат предложила провести консультации с Кремлем.

"Мы изучим положения нашего законодательства, проведем, пожалуй, обсуждение в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России для того, чтобы определить, как действовать дальше", — заявила Наледи Пандор в комментарии представителям СМИ.

Наледи Пандор о визите Путина

В публикации Reuters от 19 марта говорится, что в Южноафриканской республике "осознают свои юридические обязательства" в связи с выдачей МУС ордера на арест Путина.

При этом спикер президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что до саммита БРИКС его страна будет взаимодействовать с разными "заинтересованными сторонами".

В издании также отмечают, что власти Южной Африки воздержались от осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины.

По данным The Wall Street Journal от 10 января, ЮАР не придерживается санкций против России, в частности отказывается предоставлять информацию о грузах российского судна, поступающих на крупнейшую южноафриканскую военно-морскую базу.

В статье Washington Post от 23 февраля говорится, что ЮАР и РФ планируют совместные военные учения с Россией и Китаем в Индийском океане. Представитель оппозиции Южной Африки Кобус Мараис отметил, что его стана стала для РФ "полезным идиотом".