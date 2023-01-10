Скрыла груз с российского судна: Южная Африка отказалась выполнять санкции против России, — СМИ

Журналисты пишут, что владелец судна ранее перевозил для России оружие. В этот раз судно доставило в ЮАР неизвестный груз, а затем отправилось назад в другим грузом для РФ.

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Российское торговое судно Lady R в прошлом месяце отключило транспондер, прежде чем тайно пришвартоваться к крупнейшей военно-морской базе Южной Африки, где оно доставило неопознанные грузы. Затем на судно загрузили новые контейнеры с загадочным содержимым. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Южная Африка отказалась сообщить, что перевозил корабль или что было загружено на него на военно-морской базе Саймонстаун. Министр обороны страны ЮАР "отмахнулся от беспокойства США".

В материале сказано, что судно Lady R принадлежит российской судоходной компании ООО "МГ-ФЛОТ". То, что корабль смог войти в порт Южной Африки с неизвестным грузом говорит о том, что Западу довольно трудно контролировать соблюдение санкций против России.

Высокопоставленный представитель США заявил журналистам, что Вашингтон обеспокоен поддержкой, оказанной вооруженными силами Южной Африки судну Lady R, в том числе разрешению ему входить и перемещать грузы на военно-морской базе.

Журналисты пишут, что судно разгружали в порту Саймонстауна в течение 2 дней. Именно в эти дни по всей стране отключили электроэнергию.

"В открытом доступе нет информации о наполнении контейнеров, которые были загружены на Lady R", — сказал представитель США.

Как заявил депутат и представитель защиты от оппозиционного Демократического альянса Южной Африки Кобус Марэ, ему сказали, что Lady R доставляла боеприпасы из России.

Санкции против таинственного судна

США ввели санкции против Lady R и "МГ-ФЛОТ" еще 8 мая 2022-го года, когда компания использовала название ООО "Трансморфлот". Вашингтон заявил, что компания и ее суда поставляли оружие российскому правительству. В ноябре, когда США узнали, что судно Lady R направляется в Южную Африку, посольство США предупредило правительство ЮАР о том, что судно находится под санкциями.

Издание пишет, что в соответствии с законодательством США Вашингтон может применить санкции к любому юридическому лицу или стране, которые предоставляют услуги судну, находящемуся под санкциями. По словам чиновника, посольство не получило ответа на свое предупреждение о Lady R от правительства Южной Африки.

Как корабль разгружали в ЮАР

Сообщается, что службы слежения за судами показывают, что Lady R отключила свои автоматические транспондеры, которые передают идентификационные данные и местоположение корабля другим судам и морским властям. По словам свидетелей, два буксира военно-морских сил Южной Африки помогли ему пришвартоваться на базе Саймонстаун недалеко от Кейптауна.

На брифинге для СМИ 22 декабря министр обороны Тэнди Модисе сказала, что ожидает оформления документов с дополнительной информацией об отгрузке, прежде чем она сможет прокомментировать, почему Lady R пришвартовалась на базе и что было разгружено и загружено на судно. По ее словам, заказ на доставку был сделан еще до пандемии коронавируса.

Что могло понадобиться РФ от Южной Африки

Даррен Оливье, директор аналитической и консалтинговой компании African Defense Review, сказал, что вполне вероятно, что Lady R доставляла старый заказ боеприпасов из России. В 2020 году ЮАР разрешила импорт 4,5 млн патронов из России на сумму около 585 000 долларов.

"Оборонная промышленность ЮАР, как правило, не производит вооружение и комплексные системы, которые используются российскими военными", — сказал он.

По его словам, неясно, что могли загрузить на корабль.

По словам Оливье, Россия может быть заинтересована в товарах двойного назначения, таких как системы наведения и управления и оптика, которые могут быть использованы для производства БПЛА.

Ранее Фокус писал, что в США встревожены, что "группа Вагнера" пытается получить влияние в еще одной стране Европы. Журналисты пишут, что "группа Вагнера" начала размещать наемников в сербском Белграде, чтобы они боролись против российской диаспоры, настроенное против Путина.

Еще напомним, что журналисты пишут, что "группа Вагнера" начала размещать наемников в сербском Белграде, чтобы они боролись против российской диаспоры, настроенное против Путина.