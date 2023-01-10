В США встревожены, что "группа Вагнера" пытается получить влияние в еще одной стране Европы, — СМИ

Журналисты пишут, что "группа Вагнера" начала размещать наемников в сербском Белграде, чтобы они боролись против российской диаспоры, настроенное против Путина.

Related video

Российская "группа Вагнера" активизировала свои действия в Сербии, а также некоторых странах Африки. Высокопоставленные официальные лица США обеспокоены, что Москва таким образом борется с антипутинскими настроениями в мире, а также пытается использовать в своих целях местную горнодобывающую промышленность. Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что "группа Вагнера", принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину, работает в десятках стран с правительствами над военными и политическими проектами. США давно отслеживают деятельность группировки по всему миру, особенно в таких странах, как Сирия, где размещены американские войска, а также Мали, ЦАР, Сербия.

Заместитель директора и младший научный сотрудник проекта "Транснациональные угрозы" в Центре стратегических и международных исследований Катрина Доксси заявила, что все больше внимания уделяется отношениям России с Африкой и созданию сферы влияния, которой не существовало со времен окончания холодной войны. По ее словам, "группа Вагнера" обеспечивает безопасность проектам Москвы и всячески способствует налаживанию отношений России с африканскими странами.

"Большим следствием является способность России распространять свои собственные силы и разведывательные возможности — не только за счет вытеснения западных военных разведок, — но также [путем] получения новых прав на базирование войск и получение доступа к стратегически важным местам", — сказала Доксси.

В материале сказано, что в США обеспокоены тем, как вагнеровцы вмешиваются во внутреннюю политику суверенных стран, нарушая права человека и отнимая у них полезные ископаемые

Издание пишет, что "группа Вагнера" начала размещать людей в сербском Белграде. Там они должны противодействовать членам российской диаспоры, которые настроены против президента РФ Владимира Путина.

Что касается Украины, то, как пишут журналисты, "группа Вагнера" продолжает терять людей на полях сражений. Сообщается, что под Бахмутом наемники истощены. Американские официальные лица планируют ограничить роль "группы Вагнера" в войне РФ против Украины. Так, Штаты уже ввели санкции против Пригожина, его группировки, но, скорее всего, будут приняты дополнительные финансовые меры.

Ранее Фокус писал, что в США прокомментировали угрозу военного вторжения Беларуси в Украину. По словам высокопоставленного американского чиновника, Россия продолжает проводить совместные военные учения с Беларусью.

Еще напомним, что постпред РФ в ООН назвал нелепой идею трибунала против России. Василий Небензя заявил, что у него "нет времени" комментировать предложения украинской стороны.

Также сообщалось, что Бутусов рассказал об угрозе окружения города с флангов. Российские военные могут обстреливать основную трассу снабжения ВСУ. Жесткие бои за каждый дом ведет 46-я аэромобильная вместе с 10-й горно-штурмовой бригадой.