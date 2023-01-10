У США стривожені, що "група Вагнера" намагається отримати вплив ще в одній країні Європи, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що "група Вагнера" почала розміщувати найманців у сербському Белграді, щоб вони боролися проти російської діаспори, налаштованої проти Путіна.

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Російська "група Вагнера" активізувала свої дії в Сербії та деяких країнах Африки. Високопосадовці США стурбовані, що Москва таким чином бореться з антипутинськими настроями у світі, а також намагається використати у своїх цілях місцеву гірничодобувну промисловість. Про це пише Politico.

Видання пише, що "група Вагнера", що належить російському олігарху Євгену Пригожину, працює у десятках країн з урядами над військовими та політичними проєктами. США давно відслідковують діяльність угруповання у всьому світі, особливо в таких країнах, як Сирія, де розміщені американські війська, а також Малі, ЦАР, Сербія.

Заступник директора та молодший науковий співробітник проекту "Транснаціональні загрози" у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Катріна Докссі заявила, що все більше уваги приділяється відносинам Росії з Африкою та створенню сфери впливу, якої не існувало з часів закінчення холодної війни. За її словами, "група Вагнера" забезпечує безпеку проектам Москви та всіляко сприяє налагодженню відносин Росії з африканськими країнами.

"Великим наслідком є здатність Росії поширювати свої власні сили та розвідувальні можливості — не тільки коштом витіснення західних військових розвідок, — але також шляхом отримання нових прав на базування військ та отримання доступу до стратегічно важливих місць", — сказала Докссі.

У матеріалі сказано, що у США стурбовані тим, як вагнерівці втручаються у внутрішню політику суверенних країн, порушуючи права людини та забираючи в них корисні копалини.

Видання пише, що "група Вагнера" почала розміщувати людей у сербському Белграді. Там вони мають протидіяти членам російської діаспори, налаштованим проти президента РФ Володимира Путіна.

Щодо України, то, як пишуть журналісти, "група Вагнера" продовжує втрачати людей на полях битв. Повідомляється, що під Бахмутом найманці виснажені. Американські офіційні особи планують обмежити роль "групи Вагнера" у війні РФ проти України. Так, Штати вже запровадили санкції проти Пригожина, його угруповання, але, швидше за все, буде вжито додаткових фінансових заходів.

Раніше Фокус писав, що у США прокоментували загрозу військового вторгнення Білорусі до України. За словами високопоставленого американського чиновника, Росія продовжує проводити спільні військові навчання з Білоруссю.

Ще нагадаємо, що постпред РФ в ООН назвав безглуздою ідею трибуналу проти Росії. Василь Небензя заявив, що у нього немає часу коментувати пропозиції української сторони.

Також повідомлялося, що Бутусов розповів про загрозу оточення міста з флангів. Російські військові можуть обстрілювати основну трасу постачання ЗСУ. Жорсткі бої за кожний будинок веде 46-а аеромобільна разом із 10-ою гірничо-штурмовою бригадою.