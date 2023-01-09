"Фонтанують ініціативами": постпред РФ в ООН назвав безглуздою ідею трибуналу проти Росії

Василь Небензя заявив, що у нього немає часу коментувати пропозиції української сторони.

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Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя назвав безглуздим пропозицію Києва організувати трибунал проти РФ через військову агресію. Про це він заявив у понеділок, 9 січня, повідомляє агентство ТАРС.

"Вони [Україна] фонтанують різними безглуздими ідеями, які я не маю часу коментувати", — підкреслив російський дипломат.

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Наприкінці листопада Єврокомісія виступила з ініціативою створити спеціальний міжнародний трибунал щодо України під егідою ООН.

Вже у грудні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра заявив, що Нідерланди готові створити трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про повномасштабне вторгнення РФ до України. При цьому новий суд не повинен заважати роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також перебуває у Нідерландах, наголосив міністр.

Фокус також писав, який саме трибунал для Путіна пропонує організувати Європа. На думку офіційного Києва, МКС не зможе провести суд над Росією через право вето, яке має держава-агресора в ООН.

Однак 14 грудня стало відомо, що ідея Єврокомісії щодо створення міжнародного трибуналу для РФ не знайшла підтримки серед глав МЗС країн ЄС. А прокурор МКС Карім Хан заявив, що плани Євросоюзу щодо створення спецтрибуналу нібито підривають аналогічне розслідування, яке проводять у Гаазі.

У Києві, у свою чергу, вважають, що Хан не повинен просто заперечувати ідею спецтрибуналу, а зобов'язаний запропонувати якусь альтернативу для притягнення Росії до відповідальності.