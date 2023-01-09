"Фонтанируют инициативами": постпред РФ в ООН назвал нелепой идею трибунала против России

Василий Небензя заявил, что у него "нет времени" комментировать предложения украинской стороны.

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Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал нелепым предложение Киева организовать трибунал против РФ из-за военной агрессии. Об этом он заявил в понедельник, 9 января, передает агентство ТАСС.

"Они [Украина] фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать", — подчеркнул российский дипломат.

Трибунал против РФ: о каком суде идет речь?

В конце ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН.

Уже в декабре министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что Нидерланды готовы создать трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о полномасштабном вторжении РФ в Украину. При этом новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда (МУС), который также находится в Нидерландах, подчеркнул министр.

Фокус также писал о том, какой именно трибунал для Путина предлагает организовать Европа. По мнению официального Киева, МУС не сможет провести суд над Россией из-за права вето, которое есть у государства-агрессора в ООН.

Однако 14 декабря стало известно, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала для РФ не нашла поддержки среди глав МИД стран ЕС. А прокурор МУС Карим Хан заявил, что планы Евросоюза по созданию спецтрибунала якобы подрывают аналогичное расследование, которое проводят в Гааге.

В Киеве, в свою очередь, считают, что Хан не должен просто отвергать идею спецтрибунала, а обязан предложить какую-то альтернативу для привлечения России к ответственности.