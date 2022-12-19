Может растянуться на десятилетия: у Зеленского объяснили, почему важен спецтрибунал для РФ

По словам заместителя главы ОП, только спецтрибунал может обеспечить реальный механизм для того, чтоб РФ понесла наказание за войну в Украине. Иначе судебный процесс может затянуться на десятилетия.

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В Офисе президента отреагировали на предложение главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана не создавать спецтрибунал для России по поводу военных преступлений в Украине. Заместитель главы ОП Андрей Смирнов считает такую инициативу плохой.

"Если просто быть несогласным с созданием спецтрибунала — это вредит, потому что Карим Хан на самом деле делает очень много полезных вещей", — сказал Смирнов.

По его словам, Международный уголовный суд должен не просто отвергать идею спецтрибунала для РФ, но и предложить ему альтернативу, которая поможет привлечь государство-агрессор к ответственности.

"Если это не политическое заявление, а реальная идея, то к этой идее нужно приложить дорожную карту, чтобы весь цивилизованный мир и Украина видели, как это должно работать", — уточнил заместитель главы ОП.

Смирнов также объяснил, почему так важно создать спецтрибунал для Владимира Путина и его окружения, которое развязало войну в Украине.

Он объяснил, что, если не создавать спецтрибунал. Россию можно привлечь к ответственности только на безе Международного уголовного суда. Но для этого нужно внести изменения в статут организации. А для этого все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны дать согласие на его изменение.

В свою очередь этот процесс может затянуться примерно на десять лет.

Спецтрибунал для РФ: как к этому отнеслась международная общественность

В среду, 14 декабря, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Борель заявил о том, что идея Еврокомиссии о создании специального международного трибунала для России не нашла поддержки среди глав МИД стран ЕС.

По словам Борреля, предложение о создании трибунала обсудили, но к конкретным результатам не пришли.

"Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа", — резюмировал он.

В свою очередь прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан отметил, что планы Евросоюза по созданию специального трибунала якобы подрывают аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд.

Ранее Фокус писал о том, какой трибунал для Путина предлагает организовать Европа. По мнению официального Киева, Международный уголовный суд не сможет провести трибунал над Россией из-за права вето, которое есть у государства-агрессора в ООН.

Мы также сообщали своим читателям о том, что Нидерланды готовы создать специальный суд для России в Гааге. Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.