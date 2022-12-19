Може розтягнутися на десятиліття: у Зеленського пояснили, чому важливий спецтрибунал для РФ

За словами заступника глави ОП, лише спецтрибунал може забезпечити реальний механізм для того, щоб РФ покарали за війну в Україні. Інакше судовий процес може затягтися на десятиліття.

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В Офісі президента відреагували на пропозицію головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана не створювати спецтрибунал для Росії щодо воєнних злочинів в Україні. Заступник голови ОП Андрій Смирнов вважає таку ініціативу поганою.

"Якщо просто бути незгодним зі створенням спецтрибуналу — це шкодить, бо насправді Карім Хан робить дуже багато корисних речей", — сказав Смирнов.

За його словами, Міжнародний кримінальний суд має не просто відкидати ідею спецтрибуналу для РФ, а й запропонувати йому альтернативу, яка допоможе притягти державу-агресора до відповідальності.

"Якщо це не політична заява, а реальна ідея, то до цієї ідеї треба прикласти дорожню карту, щоб весь цивілізований світ і Україна бачили, як це має працювати", — уточнив заступник голови ОП.

Смирнов також пояснив, чому так важливо створити спецтрибунал для Володимира Путіна та його оточення, яке розв'язало війну в Україні.

Він пояснив, що якщо не створювати спецтрибунал. Росію можна притягнути до відповідальності лише на базі Міжнародного кримінального суду. Але для цього потрібно внести зміни до статуту організації. А для цього всі країни, які ратифікували Римський статут, мають дати згоду на його зміну.

Зі свого боку цей процес може затягтися приблизно на десять років.

Спецтрибунал для РФ: як до цього поставилася міжнародна громадськість

У середу, 14 грудня, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель заявив про те, що ідея Єврокомісії про створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії не знайшла підтримки серед глав МЗС країн ЄС.

За словами Борреля, пропозицію про створення трибуналу обговорили, але конкретних результатів не дійшли.

"Можливо створити ще щось, це цікава дискусія, яка не мала конкретної відповіді", — резюмував він.

Зі свого боку, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан зазначив, що плани Євросоюзу щодо створення спеціального трибуналу нібито підривають аналогічне розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд.

Раніше Фокус писав про те, який трибунал для Путіна пропонує організувати Європа. На думку офіційного Києва, Міжнародний кримінальний суд не зможе провести трибунал над Росією через право вето, яке має держава-агресор в ООН.

Ми також повідомляли своїм читачам про те, що Нідерланди готові створити спеціальний суд для Росії у Гаазі. Разом із ЄС Нідерланди шукатимуть міжнародної підтримки та фінансування для трибуналу.