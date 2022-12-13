"Растет консенсус": Нідерланди готові створити спеціальний суд для Росії в Гаазі, — МЗС

За словами міністра закордонних справ Нідерландів, потрібний спеціальний трибунал для розгляду акту агресії Росії проти України. За його словами, Міжнародний кримінальний суд не зможе розглянути цю справу.

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Нідерланди будуть готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії до України. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, пише Reuters.

Повідомляється, що разом із ЄС Нідерланди шукатимуть міжнародну підтримку та фінансування для трибуналу. За словами міністра, новий суд не повинен заважати роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також перебуває у Нідерландах.

"Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний трибунал для розгляду акту агресії, злочину розв'язання війни. МКС не може цього зробити", — сказав Хекстра.

Видання пише, що акт агресії визначається Організацією Об'єднаних Націй як "вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яку військову окупацію".

Журналісти зазначили, що попри визнання цього злочину міжнародним правом, юристи кажуть, що юрисдикція МКС щодо агресії поширюється лише на держави-члени та держави, які погодилися з його юрисдикцією, як Україна, але не Росія.

Проте прокурор МКС Карім Хан минулого тижня попередив про можливість фрагментації та заявив, що його суд насправді найкраще підходить для судових процесів, пов'язаних зі злочинами агресії, оскільки держави-члени можуть усунути "прогалини, які, як стверджується, існують".

Видання також нагадало, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн ще минулого місяця заявила, що необхідний новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою, щоб гарантувати, що російське вторгнення не залишиться безкарним.

Раніше Фокус писав, що в МЗС Угорщини заявили, що атомна енергетика РФ не увійде до дев'ятого пакета санкцій Євросоюзу. За словами Петера Сійярто, Будапешту вдалося досягти того, що атомна енергія не буде частиною пакета санкцій. Таким чином, у разі реалізації дев'ятого пакета антиросійських санкцій енергосектор Угорщини не постраждає.

Ще нагадаємо, що розслідувачі з'ясували, що ЗС РФ перекидають бойову техніку до українського кордону у Білорусі. Щонайменше 24 одиниці техніки, включаючи танки, було перекинуто в районі Брестського полігону, який розташований за 40 км від України.