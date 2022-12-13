"Растет консенсус": Нидерланды готовы создать специальный суд для России в Гааге, — МИД

По словам министра иностранных дел Нидерландов, нужен специальный трибунал для рассмотрения акта агрессии России против Украины. По его словам, Международный уголовный суд не сможет рассмотреть это дело.

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Нидерланды будут готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, пишет Reuters.

Сообщается, что вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала. По словам министра, новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда (МУС), который также находится в Нидерландах.

"Растет консенсус в отношении того, что нам нужен специальный трибунал для рассмотрения акта агрессии, преступления развязывания войны. МУС не может этого сделать", — сказал Хекстра.

Издание пишет, что акт агрессии определяется Организацией Объединенных Наций как "вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация".

Журналисты отметили, что несмотря на признание этого преступления международным правом, юристы говорят, что юрисдикция МУС в отношении агрессии распространяется только на государства-члены и государства, которые согласились с его юрисдикцией, такие как Украина, но не Россия.

Однако прокурор МУС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и заявил, что его суд на самом деле лучше всего подходит для судебных процессов, связанных с преступлениями агрессии, поскольку государства-члены могут устранить "пробелы, которые, как утверждается, существуют".

Издание также напомнило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен еще в прошлом месяце заявила, что необходим новый трибунал с широкой международной поддержкой, чтобы гарантировать, что российское вторжение не останется безнаказанным.

Ранее Фокус писал, что в МИД Венгрии заявили, что атомная энергетика РФ не войдет в девятый пакет санкций Евросоюза. По словам Петера Сийярто, Будапешту удалось добиться того, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета. Таким образом, в случае реализации девятого пакета антироссийских санкций, энергосектор Венгрии не пострадает.

Еще напомним, что расследователи выяснили, что ВС РФ перебрасывают боевую технику к украинской границе в Беларуси. Не менее 24 единиц техники, включая танки, были переброшены в районе Брестского полигона, который расположен в 40 км от Украины.