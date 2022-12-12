Атомная энергетика РФ не войдет в девятый пакет санкций Евросоюза, — МИД Венгрии

По словам Петера Сийярто, Будапешту удалось добиться того, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета. Таким образом, в случае реализации девятого пакета антироссийских санкций, энергосектор Венгрии не пострадает.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав европейских МИД в Брюсселе заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза не включает в себя ограничения относительно российского энергосектора и атомной энергетики. По его словам, это позволит избежать угроз безопасности энергоснабжения Венгрии. Об этом сообщает венгерский новостной ресурс Origo.

"В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергетический сектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета", — заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что в ходе дискуссии в Брюсселе стороны по-прежнему не идут в сторону мира, а в переговорах преобладает военная риторика. По мнению дипломата, это очень большая проблема, что дискуссии переходят к санкциям, даже если они по своему характеру провальные, потому что не приводят к миру.

"Если мир не наступит быстро, ситуация может легко выйти из-под контроля. В Брюсселе дискуссии по-прежнему не идут в сторону мира, слово "мир" отодвинуто на второй план", — сказал венгерский министр.

Ранее Сийярто призвал все институты Евросоюза дать гарантии, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции ЕС. По мнению главы МИД Венгрии, в противном случае страны ЕС ощутили бы усугубление энергетического кризиса в Европе.

Обозреватели немецкого издания RND отметили, что европейская атомная энергетика в значительной мере зависит от поставок из России топливных элементов для АЭС на основе урана. Таким образом в условиях энергетического кризиса в Европе, зависимость от атомной энергии может стать очередным рычагом давления в руках президента Владимира Путина.