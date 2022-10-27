Российский уран: у Путина есть еще один рычаг, чтобы шантажировать Европу, — СМИ

Старые еропейские АЭС работают на урановых элементах, которые производятся только "Росатомом". Обозреватели отмечают, что Путин лишь ожидает удобного момента, чтобы прекратить соответствующие поставки.

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Европейский союз столкнулся с энергетическим кризисом на фоне антироссийских санкций, однако для стран ЕС это может быть не последним испытанием грядущей зимой. Дело в том, что европейская атомная энергетика в значительной мере зависит от поставок из России топливных элементов для АЭС на основе урана, что может стать очередным рычагом давления в руках президента Владимира Путина. О непростой ситуации на европейских АЭС говорится в материале немецкого издания RND.

Обозреватели пишут, что США и ЕС продолжают принимать новые пакеты санкций против ископаемых видов топлива России, однако атомная промышленность до сих пор была избавлена от санкций.

Это дает возможность России зарабатывает миллионы в Европе на уране и топливных элементах для атомных электростанций. В то же время эта зависимость — бомба замедленного действия для стран ЕС, поскольку неизвестно, как долго еще будет поступать уран из РФ.

Европейская атомная энергетика сильно зависит от российского урана — 20% поступает непосредственно из РФ, еще 20% поставляет Казахстан, где добычей и переработкой урана занимается российская государственная корпорация "Росатом". Кроме того "Росатом" связан с более 300 дочерними предприятиями, ведущими дела в Германии.

Журналисты отмечают, что согласно данным сообщества Euratom Россия ежегодно зарабатывает на торговле ураном более 450 млн евро. Зависимость от российского урана и топливных элементов особенно велика в Центральной и Восточной Европе, где расположено 18 атомных электростанций, построенных Россией и зависящих от российских топливных элементов.

Конечно российские поставки можно заменить поставками из США, которыми, например, занимается американская компания Westinghouse. Однако старые АЭС в Европе работают на шестигранных топливных стержнях, производимых "Росатомом", западным компаниям не выгодно вкладывать деньги в разработку таких топливных стержней сейчас.

"В краткосрочной перспективе поставки урана из России нельзя заменить. Поэтому старые АЭС будут работать по меньшей мере еще десять. Но у этих реакторов нет будущего", — пояснил представитель антиядерного движения "Экооборона" Владимир Сливяк.

Иная ситуация складывается во Франции, так как страна имеет собственное производство необходимых для работы АЭС элементов. Поэтому Франция вполне в состоянии прекратить закупки урана у России, считает Сливяк, но не хватает политической воли, и компании не хотят ничего менять, поскольку санкций нет.

"Франция надеется, что Путин и дальше будет таким милым и будет поставлять уран. Но это опасная ошибка Путин обязательно воспользуется этой зависимостью", — подчеркнул Сливяк, добавив, что президент РФ просто ждет подходящего момента, чтобы прекратить поставки урана в Европу.

Ранее сообщалось, что Украина может поставлять в Европу десятки гигаватт электроэнергии после освобождения территории от российских войск. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, потенциально украинский экспорт сможет заменить Европе энергоресурсы, поставляемые с территории РФ.