Російський уран: Путін має ще один важіль, щоб шантажувати Європу, — ЗМІ

Старі європейські АЕС працюють на уранових елементах, які виробляються лише "Росатомом". Оглядачі зазначають, що Путін лише очікує на зручний момент, щоб припинити відповідні поставки.

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Європейський Союз зіткнувся з енергетичною кризою на тлі антиросійських санкцій, проте для країн ЄС це може бути не останнім випробуванням взимку. Справа в тому, що європейська атомна енергетика значною мірою залежить від постачання з Росії паливних елементів для АЕС на основі урану, що може стати черговим важелем тиску в руках президента Володимира Путіна. Про непросту ситуацію на європейських АЕС йдеться у матеріалі німецького видання RND.

Оглядачі пишуть, що США та ЄС продовжують приймати нові пакети санкцій проти викопних видів палива Росії, проте атомна промисловість досі була позбавлена санкцій.

Це дає можливість Росії заробляти мільйони в Європі на урані та паливних елементах для атомних електростанцій. Водночас ця залежність — бомба сповільненої дії для країн ЄС, оскільки невідомо, як довго ще надходитиме уран з РФ.

Європейська атомна енергетика залежить від російського урану — 20% надходить безпосередньо з РФ, ще 20% постачає Казахстан, де видобутком і переробкою урану займається російська державна корпорація "Росатом". Крім того, "Росатом" пов'язаний з понад 300 дочірніми підприємствами, які ведуть справи в Німеччині.

Журналісти зазначають, що згідно з даними співтовариства Euratom, Росія щорічно заробляє на торгівлі ураном понад 450 млн євро. Залежність від російського урану та паливних елементів особливо велика у Центральній і Східній Європі, де розташовано 18 атомних електростанцій, побудованих Росією і які залежать від російських паливних елементів.

Звичайно, російські поставки можна замінити поставками зі США, якими, наприклад, займається американська компанія Westinghouse. Проте старі АЕС у Європі працюють на шестигранних паливних стрижнях, що виробляються "Росатомом", західним компаніям не вигідно вкладати гроші у розробку таких паливних стрижнів зараз.

"У короткостроковій перспективі поставки урану з Росії не можна замінити. Тому старі АЕС працюватимуть щонайменше ще десять. Але ці реактори не мають майбутнього", — пояснив представник антиядерного руху "Екооборона" Володимир Сливяк.

Інша ситуація складається у Франції, оскільки країна має власне виробництво необхідних роботи АЕС елементів. Тому Франція цілком може припинити закупівлі урану в Росії, вважає Сливяк, але не вистачає політичної волі, і компанії не хочуть нічого змінювати, оскільки санкцій немає.

"Франція сподівається, що Путін і надалі буде таким милим і постачатиме уран. Але це небезпечна помилка Путін обов'язково скористається цією залежністю", — підкреслив Сливяк, додавши, що президент РФ просто чекає відповідного моменту, щоб припинити постачання урану в Європу.

Раніше повідомлялося, що Україна може постачати в Європу десятки гігават електроенергії після звільнення території від російських військ. Як заявив президент України Володимир Зеленський, потенційно український експорт зможе замінити Європі енергоресурси, які постачаються з території РФ.