Українська електрика допоможе замінити Європі енергоресурси з РФ, — Зеленський (відео)

Україна потенційно може експортувати десятки гігават електрики. Завдяки цьому ЄС у майбутньому може обійтися без Росії у питанні постачання енергії, запевнив президент.

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Україна здатна постачати до Європи десятки гігават електроенергії після звільнення території від російських військ. Потенційно український експорт зможе замінити Європі енергоресурси, які постачаються з території держави-агресора. Про це під час виступу на німецько-українському економічному форумі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна — це енергетична безпека Європи, і не лише наших сусідів. Коли ми звільнимо всю нашу територію від російських загарбників, Європейський Союз зможе з нашою допомогою заміняти брудні російські енергоресурси", — сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що експорт української електроенергії потенційно може досягати десятків гігават — це допоможе Євросоюзу дотримуватися своєї кліматичної політики щодо відмови від шкідливих для екології енергоресурсів, зокрема викопного палива.

Нагадаємо, через російські ракетні обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії до країн Євросоюзу.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відкинув можливість настання в Україні енергетичного колапсу через удари військ держави-агресора. За його словами, однією із цілей атак з боку РФ було припинення експорту електроенергії з території України.